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La provincia reafirma su compromiso con la protección de los consumidores y el comercio transparente en el ámbito federal

La jornada reunió a autoridades nacionales y provinciales en Las Termas, donde se pusieron en valor las políticas de articulación federal destinadas a fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores y promover reglas claras para la actividad comercial.

Hoy 18:09
Consejo Federal de Consumo

En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del federalismo y la transparencia comercial, este viernes se llevó a cabo en Las Termas la segunda jornada de la Asamblea N° 116 del Consejo Federal de Consumo (Cofedec).

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Este espacio de articulación nacional representa un hito dentro de la institucionalidad argentina al superar los 25 años de funcionamiento continuo, con un promedio de cuatro asambleas anuales que garantizan el diálogo permanente entre las jurisdicciones del país.

De la actividad, participaron el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el secretario de Representación Oficial del Gobierno de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese; el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepiscopo, y el director de Comercio de la provincia, Jorge Javier Alexandro.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales y provinciales destacaron la relevancia de estos espacios para unificar criterios y sostener un compromiso firme en la protección de los consumidores y la promoción de un comercio limpio, transparente y competitivo.

Asimismo, Blanco Muiño puso en valor la participación histórica y activa de Santiago del Estero en este organismo federal, destacando el rol propositivo que la provincia ha mantenido a lo largo de los años, consolidando una política de Estado sostenida en la defensa de los derechos ciudadanos.

De cara al cierre del año, la agenda del consejo prevé una nueva asamblea durante noviembre, la cual completará el esquema de cuatro encuentros anuales estipulados, proyectando además los ejes de trabajo y los lineamientos estratégicos para los próximos períodos.

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