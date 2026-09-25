Apelaciones rechazó el reclamo de Vélez y Boca-Racing se jugará con normalidad

El Tribunal de Apelaciones desestimó por unanimidad la presentación del Fortín, que buscaba frenar el encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina. De esta manera, quedó firme la resolución que sancionó a Boca con una multa por la inclusión de seis extranjeros en la planilla.

Hoy 18:28

El Tribunal de Apelaciones rechazó el reclamo presentado por Vélez y dejó firme la resolución de primera instancia vinculada al partido frente a Boca. De esta manera, no habrá suspensión del encuentro entre el Xeneize y Racing, previsto para este domingo por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El club de Liniers había realizado una presentación urgente con el objetivo de impedir la disputa del próximo compromiso de Boca, mientras reclamaba por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro entre ambos equipos.

En primera instancia, el Tribunal de Disciplina había decidido aplicar a Boca una multa equivalente a 1.000 entradas, sin modificar el resultado deportivo. Vélez, en cambio, pretendía quedarse con los puntos y avanzar de instancia.

El reclamo de Vélez fue rechazado por unanimidad

La resolución del Tribunal de Apelaciones fue tomada por tres votos contra cero. El organismo declaró inadmisible el recurso presentado por Vélez y tampoco hizo lugar a la medida provisional urgente mediante la cual solicitaba frenar el próximo encuentro de Boca.

Entre los argumentos, se estableció que no existía una instancia de apelación admisible dentro de la cual pudiera adoptarse una decisión de ese tipo.

Además, el Tribunal consideró que la infracción por la cual Boca recibió la multa no se encuentra dentro de las denominadas “sanciones graves” susceptibles de apelación, por lo que mantuvo lo resuelto originalmente por Disciplina.

Con esta decisión, Boca-Racing no corre riesgo de suspensión y se disputará este domingo, mientras que permanece vigente la sanción económica aplicada al Xeneize.

Resta conocer si Vélez buscará avanzar con alguna otra presentación, aunque cualquier nuevo movimiento se produciría con el encuentro de cuartos de final ya disputado.