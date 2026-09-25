Macri reapareció en Jujuy y le dejó un mensaje a Milei: “Tenemos que armar equipo”

El expresidente encabezó un encuentro del PRO en medio de las negociaciones con La Libertad Avanza de cara a 2027. Ratificó el respaldo al Gobierno, aunque planteó diferencias y aseguró que su partido tiene “un rol fundamental”.

Hoy 19:07

Mauricio Macri reapareció públicamente este viernes en Jujuy, donde encabezó una nueva edición de “Próximo Paso”, el ciclo con el que el PRO recorre diferentes puntos del país mientras busca fortalecer su estructura política de cara a las elecciones de 2027.

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Durante su intervención, el expresidente se refirió al vínculo con el Gobierno nacional y reveló uno de los planteos que le realizó al presidente Javier Milei. “Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo”, afirmó Macri, quien además sostuvo que el PRO tiene “un rol fundamental, les guste o no a muchos”.

Las declaraciones se produjeron en momentos en que el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones para avanzar en posibles acuerdos electorales en diferentes distritos, aunque el partido fundado por Macri busca conservar su identidad y estructura territorial.

El respaldo al Gobierno y las diferencias

Macri ratificó el acompañamiento de su espacio a la administración libertaria. “Apoyamos a este Gobierno, como nunca antes lo hizo sin ser parte”, sostuvo.

Sin embargo, también señaló que todavía existen desafíos pendientes en materia económica. El exmandatario consideró que se alcanzó un equilibrio macroeconómico, pero planteó la necesidad de continuar reduciendo la inflación hasta llevarla a un dígito anual.

También mencionó entre los objetivos pendientes la reducción del Riesgo País y la recuperación del crédito, además de reclamar mayor infraestructura y “reglas claras”.

La aparición de Macri se produjo luego de una semana en la que el PRO volvió a marcar diferencias con el Gobierno por el Presupuesto 2027, particularmente por aspectos vinculados a discapacidad. Desde el partido sostienen que acompañar el rumbo general de la administración de Milei no implica respaldar todas sus decisiones.

El PRO comienza a mirar hacia 2027

Durante el encuentro, Macri también habló sobre el papel que pretende asumir dentro de su partido. Explicó que actualmente busca desempeñarse como “mentor” de nuevos dirigentes y colaborar en su preparación.

En ese sentido, el PRO pretende ampliar su presencia territorial y llegar a las próximas elecciones con candidatos propios en distintos puntos del país.

“Queremos tener un candidato en cada ciudad del país”, manifestó el expresidente durante su paso por Jujuy.

El encuentro se desarrolló en San Salvador de Jujuy y formó parte del despliegue federal que el PRO impulsa durante 2026. Antes de la actividad partidaria, Macri mantuvo además una reunión institucional con el gobernador jujeño Carlos Sadir.

Posteriormente reunió a presidentes provinciales del PRO del NOA, mientras continúan las conversaciones con La Libertad Avanza para definir el alcance de posibles acuerdos electorales rumbo a 2027.

La estrategia partidaria apunta a consolidar una estructura propia mientras mantiene abiertas las negociaciones con el oficialismo nacional. Entre los objetivos planteados por el espacio aparece la intención de alcanzar alrededor de 150 candidatos a intendente en todo el país para las próximas elecciones.