Rally santiagueño: Frías vibró con la primera etapa y más de 55 binomios en competencia

La Ciudad de la Amistad volvió a recibir al Campeonato Santiagueño de Rally en la sexta fecha del calendario. Gabriel Quiroga Yorbandi y Germán Cerezo quedaron al frente de la clasificación general, mientras que este domingo continuará la acción con nuevos tramos y la tradicional largada espejo.

Hoy 21:48

Frías volvió a ser escenario este sábado del Campeonato Santiagueño de Rally, con la disputa de la primera etapa correspondiente a la sexta fecha del calendario y la participación de más de 55 binomios.

La actividad comenzó durante la mañana con las verificaciones técnicas y administrativas de los autos inscriptos y luego dio paso a la competencia.

El primer tramo fue Baviano-Río Anjuli, con una extensión de 14 kilómetros, mientras que la jornada se completó con el súper especial de la rotonda, de 2 kilómetros.

Tras esta primera etapa, el binomio integrado por el piloto local Gabriel Quiroga Yorbandi y su navegante Germán Cerezo, a bordo de un Volkswagen Gol, se quedó con el mejor registro.

La dupla marcó un tiempo de 9:56,0, resultado que le permitió ubicarse provisoriamente en lo más alto de la clasificación general y también de la categoría A1.

En la RC5, los locales Juan Coronel Beccaria y Luis Martín Catalfamo también tuvieron una destacada actuación: quedaron primeros en su categoría y finalizaron en la cuarta posición de la clasificación general.

Por su parte, en la categoría N1, el binomio compuesto por Juan María Posse y Maximiliano Karamatich fue otro de los protagonistas de la jornada.

La actividad continuará este domingo 27 de septiembre con la segunda etapa, que comenzará alrededor de las 9 de la mañana.

El recorrido incluirá el tramo Vallecito-El Mojón, con dos pasadas de 12,30 kilómetros cada una, y Concepción-Río Anjuli, también con dos pasadas, en este caso de 16,50 kilómetros.

La jornada tendrá su cierre cerca de las 13.30 con uno de los momentos más esperados: la tradicional largada espejo frente a la rotonda de la Bandera de Frías, donde dos binomios competirán en simultáneo sobre un circuito especialmente preparado.

De esta manera, la Ciudad de la Amistad vuelve a vivir un fin de semana marcado por la velocidad y la presencia del rally provincial.