Güemes volvió a perder ante Quilmes y está cada vez más comprometido con la permanencia

El Gaucho cayó 2 a 0 en su visita al Cervecero, sigue último en la Zona B con 23 puntos y la próxima fecha recibirá a Colegiales.

Hoy 17:57

Güemes sufrió una nueva derrota este sábado al caer por 2 a 0 ante Quilmes en condición de visitante, en un resultado que lo deja cada vez más cerca de perder la categoría.

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El conjunto local logró abrir el marcador muy temprano. A los 8 minutos, Lavezzi convirtió de penal y puso en ventaja al Cervecero, que manejó el partido con mayor tranquilidad desde ese momento.

Cuando el encuentro se cerraba, Gonzalo Vega apareció a los 45 minutos del segundo tiempo para sentenciar la historia y sellar el 2 a 0 definitivo a favor de Quilmes.

Con esta nueva caída, Güemes continúa en el último lugar de la Zona B con 23 puntos, producto de 5 victorias, 8 empates y 18 derrotas, y su situación en la pelea por la permanencia se vuelve cada vez más delicada.

En la próxima fecha, el equipo santiagueño intentará recuperarse cuando reciba a Colegiales en condición de local.