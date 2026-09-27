Gabriel Deck tuvo una destacada actuación en el ajustado triunfo del Real Madrid

“Tortu” ingresó desde el banco y tuvo una importante participación en la victoria por 89-87 ante Unicaja de Málaga, en el debut del Real Madrid en la nueva temporada de la Liga Endesa.

Hoy 19:20

Gabriel “Tortu” Deck volvió a tener una importante participación con el Real Madrid, que comenzó con triunfo su camino en la Liga Endesa 2026/27 al derrotar por 89-87 a Unicaja de Málaga en un partido muy parejo disputado en el Movistar Arena. El santiagueño ingresó desde el banco y permaneció 23 minutos y 55 segundos en cancha.

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El aporte de Deck se tradujo en 9 puntos, 8 rebotes —dos ofensivos— y 3 faltas personales. En sus lanzamientos, convirtió 4 de 6 en dobles, no anotó en sus tres intentos de triple y sumó 1 de 2 en tiros libres.

El encuentro tuvo un cierre de alto voltaje. Unicaja llegó a sacar ocho puntos de ventaja en el último cuarto, pero el conjunto madrileño reaccionó en el tramo decisivo y logró dar vuelta el marcador con un parcial de 17-7 en los últimos seis minutos. Así, el equipo dirigido por Pedro Martínez terminó quedándose con una ajustada victoria en su estreno liguero.

En esa remontada también fue importante Facundo Campazzo. El base argentino, que fue titular, cerró su actuación con 15 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes en 20 minutos y 48 segundos. Además, tuvo protagonismo en los instantes finales con una defensa clave y un tiro libre que terminó de sentenciar el encuentro.

El triunfo permitió al Real Madrid comenzar la temporada con una victoria ante uno de los equipos importantes de la competencia. Antes del partido, además, el conjunto blanco presentó ante sus aficionados la Supercopa de la Euroliga conquistada recientemente en Abu Dabi.