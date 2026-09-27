Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y reveló el motivo de la ruptura

La influencer anunció el final de la relación que había comenzado dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Negó versiones de infidelidad y luego sorprendió con un video bailando al ritmo de La Joaqui.

Hoy 19:19

La historia de amor entre Danelik Galazan y Brian Sarmiento llegó a su fin. La propia influencer confirmó la separación a través de sus redes sociales y explicó qué ocurrió entre ambos, luego de que durante los últimos días comenzaran a circular distintas versiones sobre una supuesta infidelidad.

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La pareja se había conocido dentro de Gran Hermano: Generación Dorada y el vínculo avanzó rápidamente una vez terminado su paso por el reality. Incluso, apenas tres meses después de comenzar el romance, habían decidido convivir.

Sin embargo, este domingo Danelik confirmó que llevan una semana separados y negó que el motivo haya sido un engaño por parte del exfutbolista.

“Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, expresó en una historia de Instagram.

Las especulaciones habían aumentado luego de que la influencer dejara de seguir a Sarmiento en las redes sociales. Sobre esa decisión, explicó que se trata de una manera personal de atravesar una ruptura y continuar con su vida.

“Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, sostuvo.

El particular mensaje de Danelik tras confirmar la separación

Luego de hablar públicamente sobre el final del romance, Danelik dejó en claro que no pretende continuar dando detalles sobre lo sucedido.

“Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante”, aseguró.

Minutos más tarde volvió a llamar la atención de sus seguidores al publicar un video bailando al ritmo de una canción de La Joaqui.

Sobre las imágenes escribió una frase que rápidamente generó repercusión: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.

Hasta el momento, Brian Sarmiento no realizó declaraciones públicas sobre la separación ni respondió a los motivos expuestos por su expareja.

El romance había comenzado ante las cámaras de Gran Hermano y, tras salir de la casa, ambos habían decidido apostar por la convivencia y mostrar parte de su nueva vida juntos en las redes sociales. Ahora, a pocos meses de aquel paso, Danelik confirmó que la relación llegó definitivamente a su fin.