Boca eliminó a Racing con una remontada épica y los memes no faltaron

El Xeneize perdía 2-0, reaccionó en el complemento y terminó ganando 3-2 con un triplete de Enner Valencia para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. En las redes, las cargadas y reacciones se multiplicaron.
Boca protagonizó una remontada inolvidable ante Racing y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2026, en un partido que rápidamente tuvo fuerte repercusión en las redes sociales.
El Xeneize comenzó abajo en el marcador y llegó a estar 2-0 en desventaja, pero logró cambiar por completo la historia en el complemento.
La gran figura de la noche fue Enner Valencia, quien convirtió los tres goles de Boca y encabezó la reacción para sellar el 3-2 definitivo ante la Academia.
Con el triunfo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena avanzó entre los cuatro mejores del certamen y ahora deberá enfrentar a Banfield por un lugar en la final.
Como suele ocurrir después de los grandes partidos del fútbol argentino, el resultado tuvo una inmediata repercusión en las redes.