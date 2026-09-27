Boca eliminó a Racing con una remontada épica y los memes no faltaron

El Xeneize perdía 2-0, reaccionó en el complemento y terminó ganando 3-2 con un triplete de Enner Valencia para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. En las redes, las cargadas y reacciones se multiplicaron.

Hoy 19:30

Boca protagonizó una remontada inolvidable ante Racing y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2026, en un partido que rápidamente tuvo fuerte repercusión en las redes sociales.

El Xeneize comenzó abajo en el marcador y llegó a estar 2-0 en desventaja, pero logró cambiar por completo la historia en el complemento.

La gran figura de la noche fue Enner Valencia, quien convirtió los tres goles de Boca y encabezó la reacción para sellar el 3-2 definitivo ante la Academia.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena avanzó entre los cuatro mejores del certamen y ahora deberá enfrentar a Banfield por un lugar en la final.

Los memes explotaron tras la remontada

Como suele ocurrir después de los grandes partidos del fútbol argentino, el resultado tuvo una inmediata repercusión en las redes.