¡Y Boca va! Los cinco títulos que todavía puede ganar en 2026

El Xeneize remontó un partidazo ante Racing, avanzó a semifinales de la Copa Argentina y mantiene abiertas sus chances en cinco competencias antes del cierre del año.

Hoy 19:18

Boca atraviesa un tramo decisivo de la temporada 2026 y mantiene intacta la posibilidad de cerrar el año con varios títulos. Este domingo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena protagonizó una remontada memorable frente a Racing, ganó 3-2 y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina.

El Xeneize perdía 2-0, pero reaccionó en el complemento y lo dio vuelta con un triplete de Enner Valencia, resultado que le permitió quedar entre los cuatro mejores del certamen federal.

Con esa clasificación, Boca continúa con posibilidades concretas en la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Tabla Anual. A esos cuatro objetivos se suma un eventual acceso al Trofeo de Campeones 2026.

Los cinco títulos que todavía puede ganar Boca

El primero es la Copa Argentina, donde ya se encuentra en semifinales y deberá enfrentar a Banfield, que viene de eliminar por penales a Deportivo Riestra.

La otra gran ilusión pasa por la Copa Sudamericana. Boca también está entre los cuatro mejores del certamen continental y tendrá como próximo rival a Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe.

La serie comenzará el 13 de octubre en La Bombonera y se definirá una semana más tarde, el 20 de octubre, en Brasil.

La final de la Sudamericana está prevista para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. En la otra semifinal se enfrentarán Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Boca también pelea el Clausura y la Tabla Anual

En el plano doméstico, Boca continúa dentro de la pelea del Torneo Clausura. El Xeneize suma 17 puntos y ocupa la quinta posición de la Zona A, dentro de los puestos que otorgan la clasificación a los playoffs.

Además, quedan seis fechas de la fase regular, por lo que el equipo buscará posicionarse lo mejor posible de cara a los cruces eliminatorios. La final está programada para el 12 de diciembre en estadio neutral.

Paralelamente, Boca también compite por la Tabla Anual, donde se encuentra tercero con 47 puntos, detrás de Independiente Rivadavia, con 51, y Vélez, con 48.

El equipo que termine primero en esa clasificación será campeón de liga y, además, los tres mejores obtendrán su lugar en la Copa Libertadores 2027.

El quinto título que podría disputar

La quinta posibilidad aparece a través del Trofeo de Campeones 2026.

Ese partido enfrentará a Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura, contra el ganador del Clausura. Por lo tanto, si Boca logra quedarse con el segundo torneo del año, también conseguirá el derecho a disputar ese trofeo.

El calendario que se le viene a Boca

Boca afrontará semanas cargadas de partidos determinantes tanto a nivel local como internacional:

2 de octubre: Boca vs. Unión | Torneo Clausura

Boca vs. Unión | Torneo Clausura 9 o 10 de octubre: Instituto vs. Boca | Torneo Clausura

Instituto vs. Boca | Torneo Clausura 13 de octubre: Boca vs. Vasco da Gama | Copa Sudamericana

Boca vs. Vasco da Gama | Copa Sudamericana 16 o 17 de octubre: Boca vs. Talleres | Torneo Clausura

Boca vs. Talleres | Torneo Clausura 20 de octubre: Vasco da Gama vs. Boca | Copa Sudamericana

Vasco da Gama vs. Boca | Copa Sudamericana 25 de octubre: Independiente vs. Boca | Torneo Clausura

Independiente vs. Boca | Torneo Clausura 1 de noviembre: Boca vs. River | Torneo Clausura

Boca vs. River | Torneo Clausura 8 de noviembre: Boca vs. Defensa y Justicia | Torneo Clausura

Con presencia en semifinales de dos copas y todavía dentro de la pelea por los torneos locales, Boca llega al tramo final de 2026 con cinco posibles títulos todavía en juego.