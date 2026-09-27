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“Un minuto de silencio para R...”: las cargadas de Boca, que festejó la clasificación a semis de Copa Argentina

Tras eliminar a Racing y meterse entre los 4 mejores, el plantel xeneize celebró junto a sus hinchas y se sumó a uno de los cánticos dedicados al clásico rival.

Hoy 19:39

La clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Argentina no terminó con el pitazo final. Después de la remontada por 3-2 ante Racing, los jugadores se acercaron a las tribunas para celebrar junto a los hinchas y protagonizaron una escena que rápidamente se viralizó.

En medio de los festejos, desde el sector xeneize comenzó a escucharse el tradicional cántico de “un minuto de silencio...”, una de las chicanas habituales dirigidas a River.

Los futbolistas acompañaron la celebración mientras los simpatizantes continuaban con los cánticos, en una noche que terminó con desahogo después de un partido cambiante y cargado de emociones.

Boca había comenzado el encuentro en desventaja y llegó a estar 2-0 abajo, pero reaccionó en el complemento y consiguió dar vuelta la historia con un triplete de Enner Valencia.

El triunfo le permitió al equipo avanzar entre los cuatro mejores del certamen y asegurar su lugar en las semifinales, donde deberá enfrentar a Banfield.

El video del festejo y la referencia a River no tardaron en circular en las redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones de los hinchas tras una nueva noche de Copa Argentina.

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