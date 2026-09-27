La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer a tres meses de su muerte: el emotivo mensaje

Michelle Prim y sus hijos Francisco y Federico anunciaron que lograron recuperar el perfil oficial del influencer y que, desde ahora, serán ellos quienes se encargarán de cuidarlo y conservar el contenido que dejó.

Hoy 20:42

A más de tres meses de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su familia anunció que logró recuperar el acceso a la cuenta oficial de Instagram del creador de contenido y confirmó que estará a cargo del perfil.

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La noticia fue comunicada a través de una publicación en las historias de la propia cuenta, que reúne a casi tres millones de seguidores. El mensaje fue firmado por su madre, Michelle Prim, y sus hermanos Francisco y Federico, quienes agradecieron el acompañamiento recibido desde el fallecimiento del influencer.

“Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, expresaron al comienzo del comunicado.

En el mismo mensaje, explicaron que la recuperación de la cuenta les permitirá preservar todo lo que Gaspi construyó durante sus años como creador de contenido.

“Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señalaron.

La familia también dejó en claro que su intención es mantener el perfil como un espacio vinculado a la personalidad que caracterizó al joven, especialmente a través de sus videos, su humor y los contenidos que compartió con sus seguidores.

“Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era, con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”, expresaron Michelle, Francisco y Federico.

El mensaje terminó con un agradecimiento a la comunidad que acompañó a la familia desde la muerte del influencer: “Gracias por tanto cariño”.

El recuerdo de Gaspi

Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes. El siniestro provocó seis muertes, entre ellas la del creador de contenido argentino y la del cantante estadounidense Oliver Tree.

Tras su fallecimiento, distintas figuras del mundo del streaming y miles de seguidores mantuvieron vivo su recuerdo. En agosto, durante La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en Sevilla, la familia de Gaspi fue presentada ante el público y su madre tomó el micrófono para compartir un mensaje con los jóvenes presentes.

También su padre, Ricardo Héctor Prim, habló públicamente sobre su hijo en una entrevista televisiva y recordó, entre otros aspectos, que había rechazado propuestas vinculadas a la promoción de apuestas online, pese a los importantes beneficios económicos que le habían ofrecido.

Ahora, con la recuperación de su cuenta oficial de Instagram, la familia de Gaspi busca preservar el archivo digital que dejó el influencer y mantener abierto un espacio para que sus seguidores puedan volver a encontrarse con sus contenidos y con el humor que marcó su trayectoria.