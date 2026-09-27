Arruabarrena, tras la remontada de Boca: “Miro el banco y tengo con qué cambiar un partido”

El Vasco destacó la reacción del Xeneize en el 3-2 ante Racing, elogió a Enner Valencia y valoró el aporte de los suplentes. También habló de su salud y contó que hace diez años fue diagnosticado con diabetes.

Hoy 21:15

Rodolfo Arruabarrena valoró especialmente la reacción de Boca después de la agónica victoria por 3-2 ante Racing, resultado que le permitió al Xeneize avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

El entrenador puso el foco en la profundidad del plantel y en el impacto que tuvieron los cambios cuando el equipo se encontraba 0-2 abajo.

“Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar un partido. Trataremos de seguir ese camino. Los que juegan son los jugadores: si no entran convencidos, es muy difícil dar vuelta un resultado”, sostuvo el Vasco.

Los ingresos de Sebastián Villa, Carlos Palacios y Enner Valencia terminaron siendo determinantes para cambiar el desarrollo del encuentro.

“Los chicos que entraron lo hicieron bien y después del descuento fue todo nuestro. Tratamos de buscar por banda y centrar con los dos 9. Enner tiene muy buen juego aéreo y tuvo mucha efectividad”, analizó.

“La personalidad y no bajar los brazos son clave”

Arruabarrena también destacó el carácter mostrado por Boca para recuperarse cuando Racing parecía tener controlado el partido.

“La personalidad y no bajar los brazos son clave. Íbamos 0-2, no me gustaba, pero estaba convencido de que íbamos a tener opciones”, señaló.

El entrenador reconoció que Boca tuvo dificultades durante varios pasajes, aunque remarcó que el equipo sostuvo la intención de ir en busca del resultado.

Según explicó, después del primer descuento el Xeneize encontró mayor paciencia para mover la pelota y aprovechar los espacios que comenzó a dejar Racing.

El elogio a Enner Valencia

Uno de los principales protagonistas de la conferencia fue Enner Valencia, autor de los tres goles de la remontada.

Arruabarrena destacó tanto su rendimiento como su actitud desde que llegó al club.

“Enner se hace querer. Lleva poco tiempo, es muy profesional, tiene una historia impresionante y mucha humildad”, aseguró.

También consideró que el triplete puede significar un impulso importante para el delantero: “Los tres goles le van a hacer bien”.

El riesgo táctico que tomó Boca

Con el equipo abajo en el marcador, Arruabarrena decidió apostar por una formación mucho más ofensiva.

El técnico reconoció que pasar a un esquema 4-2-4 implicaba riesgos, principalmente por la posibilidad de quedar expuesto en la mitad de la cancha.

Sin embargo, Boca consiguió sostener la presión y aprovechar que Racing retrocedió para defender la ventaja.

“Tener alternativas así en el banco facilita el trabajo del entrenador”, resumió.

La particular frase sobre su salud

En medio del análisis del partido, Arruabarrena también dejó una confesión personal al explicar por qué le cuesta disfrutar plenamente este tipo de victorias.

“No disfruto mucho, estoy pensando ya en Unión”, comenzó.

Luego recordó que hace una década fue diagnosticado con diabetes y vinculó aquella situación con el estrés que implica dirigir a Boca.

“Hace diez años me agarró una diabetes. Ahora venía bien... Por eso mi madre no quería que viniera. Ya sabe lo que es Boca, vamos a controlarla”, expresó.

De todas maneras, inmediatamente volvió a poner la mirada en lo deportivo: “Voy a disfrutar cuando termine todo en diciembre”.

Boca ya piensa en Unión

Pese a la euforia por la clasificación, Arruabarrena dejó en claro que no quiere que el equipo se detenga en el festejo.

El plantel tendrá descanso antes de retomar los entrenamientos y comenzar la preparación para el próximo compromiso ante Unión.

“Ganar un partido de esta naturaleza te da un espaldarazo y confianza. Esperamos plasmarlo el viernes”, cerró el entrenador.