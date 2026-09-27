Lo vieron robar por las cámaras, un vecino alertó a la Policía y terminó detenido con todo el botín

El hecho ocurrió durante este domingo en una pollería de Añatuya. El sospechoso habría violentado rejas y una puerta para ingresar al comercio y fue interceptado a pocas cuadras con dinero, herramientas y elementos electrónicos.

Hoy 21:13

El procedimiento se inició cuando la sala de monitoreo detectó movimientos extraños en el local. Al mismo tiempo, un vecino alertó al personal policial sobre un sujeto que acababa de escapar del lugar con una bolsa de nylon negra de gran tamaño y que llevaba una camiseta de Boca Juniors.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, el sospechoso habría ingresado al predio tras saltar un tapial. Una vez en el interior, habría violentado una reja y posteriormente la puerta de acceso para ingresar al local comercial.

Del interior habría sustraído $20.000 en efectivo, una amoladora marca Gamma, un martillo, un destornillador, dos cuchillos tipo carnicero, un parlante portátil y un cargador de celular, entre otros elementos.

Con la descripción aportada por el testigo y el seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, lograron interceptar al sospechoso en la esquina de avenida Del Trabajo y la ex vía del ferrocarril, donde fue aprehendido.

El joven fue identificado como Natanael Lemos Balancini, de 19 años, con domicilio en el barrio CGT. Según informaron fuentes policiales, cuenta con antecedentes delictivos.

Tras cumplirse los trámites de rigor, Lemos Balancini quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a sus propietarios.