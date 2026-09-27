Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2026 | 35º
X
Policiales

Lo vieron robar por las cámaras, un vecino alertó a la Policía y terminó detenido con todo el botín

El hecho ocurrió durante este domingo en una pollería de Añatuya. El sospechoso habría violentado rejas y una puerta para ingresar al comercio y fue interceptado a pocas cuadras con dinero, herramientas y elementos electrónicos.

Hoy 21:13

El procedimiento se inició cuando la sala de monitoreo detectó movimientos extraños en el local. Al mismo tiempo, un vecino alertó al personal policial sobre un sujeto que acababa de escapar del lugar con una bolsa de nylon negra de gran tamaño y que llevaba una camiseta de Boca Juniors.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras actuaciones, el sospechoso habría ingresado al predio tras saltar un tapial. Una vez en el interior, habría violentado una reja y posteriormente la puerta de acceso para ingresar al local comercial.

Del interior habría sustraído $20.000 en efectivo, una amoladora marca Gamma, un martillo, un destornillador, dos cuchillos tipo carnicero, un parlante portátil y un cargador de celular, entre otros elementos.

Con la descripción aportada por el testigo y el seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, lograron interceptar al sospechoso en la esquina de avenida Del Trabajo y la ex vía del ferrocarril, donde fue aprehendido.

El joven fue identificado como Natanael Lemos Balancini, de 19 años, con domicilio en el barrio CGT. Según informaron fuentes policiales, cuenta con antecedentes delictivos.

Tras cumplirse los trámites de rigor, Lemos Balancini quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a sus propietarios.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Mística! Heroica remontada de Boca sobre Racing con un triplete de Valencia, para meterse en semis de Copa Argentina
  2. 2. En el debut de Salandín, Mitre volvió a perder en el 8 de Abril y quedó al borde de la zona de descenso
  3. 3. Tras el escándalo sexual familiar, se conoció que “Teto” Valor suma causas en su contra
  4. 4. Internado en grave estado: con un tiro en la cabeza llegó a un puesto policial a pedir ayuda
  5. 5. ¿Buscas gastar menos y ganar libertad? Conocé todo lo que puedes encontrar en OZ
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT