“Los indicadores están arrojando cualquier cosa”: Milei negó que haya recesión y cuestionó los datos económicos

El Presidente habló después de que J.P. Morgan proyectara una contracción de la actividad durante el tercer trimestre y redujera al 1,5% su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026.

Hoy 21:24

Javier Milei negó este domingo que la Argentina esté atravesando una recesión y cuestionó la forma en que se interpretan algunos indicadores económicos, luego de que J.P. Morgan revisara a la baja sus proyecciones para el país. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, afirmó durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, por LN+.

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Milei sostuvo que la economía argentina atraviesa “muchos cambios estructurales” y aseguró que el país se encuentra “en niveles máximos de PBI”. En ese sentido, proyectó que la economía tendrá cuatro años consecutivos de crecimiento y cuestionó especialmente los indicadores desestacionalizados.

Sus declaraciones se conocieron después de que J.P. Morgan redujera su pronóstico de crecimiento del PBI argentino para 2026 al 1,5%. El banco también proyectó una contracción del 4% a tasa anualizada durante el tercer trimestre, lo que equivaldría a una caída cercana al 1% frente al trimestre anterior.

El INDEC informó que el PBI cayó 0,6% en términos desestacionalizados durante el segundo trimestre respecto del primero, aunque registró un crecimiento interanual del 2%. Además, el organismo informó que el EMAE de julio cayó 2,9% frente a junio en términos desestacionalizados y 1,4% respecto de julio de 2025.

Con esos datos, todavía no está confirmado que la Argentina haya ingresado en una recesión técnica. Para determinarlo bajo el criterio habitual de dos trimestres consecutivos de caída, primero deben conocerse los resultados oficiales de agosto y septiembre. La proyección de J.P. Morgan anticipa justamente una contracción del tercer trimestre que, de confirmarse, se sumaría al retroceso del segundo.

La explicación de Milei sobre los indicadores

Durante la entrevista, el Presidente explicó que prefiere observar el indicador tendencia-ciclo del EMAE antes que los datos desestacionalizados, debido a los cambios que, según sostuvo, está atravesando la estructura económica.

“Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, afirmó. También señaló que la serie del EMAE presenta una elevada volatilidad y sostuvo que por ese motivo el Gobierno presta especial atención al componente tendencia-ciclo.

De acuerdo con el INDEC, mientras el EMAE desestacionalizado cayó 2,9% en julio, el componente tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,2% durante ese mes.

“Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento y estamos en niveles máximos de consumos, exportaciones y PBI”, agregó Milei durante la entrevista.

El pronóstico de J.P. Morgan

El banco estadounidense explicó que su revisión estuvo vinculada principalmente al fuerte retroceso de la actividad registrado en julio. Según su informe, el EMAE tuvo en ese mes su mayor caída mensual desde abril de 2020.

J.P. Morgan también señaló un comportamiento dispar entre sectores. Según sus estimaciones, la industria manufacturera cayó 3,6% mensual, la construcción retrocedió 4% y el comercio disminuyó 5,5%, mientras que minería, agricultura y actividades vinculadas a las exportaciones aparecen entre los sectores con mejores perspectivas.

El banco mantuvo además en 2,5% su proyección de crecimiento para 2027, aunque anticipó un avance mucho más limitado del consumo privado.

Milei también habló del desempleo

Durante la entrevista, el Presidente se refirió además al dato de desempleo difundido por el INDEC, que ubicó la tasa de desocupación en 7,9% durante el segundo trimestre de 2026. El organismo confirmó oficialmente ese porcentaje.

Milei sostuvo que ese nivel “no es sustancialmente distinto” del registrado en 2023 y afirmó que el aumento está relacionado con una mayor cantidad de personas que buscan trabajo. También aseguró que durante su gestión se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, una afirmación que corresponde atribuir al propio Presidente.

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó a los economistas que interpretan negativamente los últimos datos y afirmó: “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”. También atribuyó algunas críticas al Gobierno al “odio que le tienen” a su administración.

El contrapunto entre las declaraciones del Presidente y las nuevas estimaciones de J.P. Morgan vuelve a poner el foco sobre la evolución de la actividad económica argentina durante la segunda mitad de 2026, a la espera de los próximos datos oficiales del INDEC.