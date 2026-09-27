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Unión Santiago goleó a Atlético Frías y se metió en la siguiente Ronda del Regional

El Trico se impuso por 3 a 0 en el marco de la quinta fecha en el Roberto "Tito" Molinari.

Hoy 21:05

Unión Santiago consiguió una victoria clave y selló su clasificación a la Tercera Ronda de la Región Centro. En condición de local, el Trico derrotó 3-0 a Atlético Frías por la quinta fecha del certamen.

El encuentro se disputó en el estadio Roberto “Tito” Molinari y todos los goles llegaron en el segundo tiempo.

A los 9 minutos, Enzo Acuña abrió el marcador para Unión Santiago y encaminó el triunfo del conjunto local.

Más tarde, a los 25 minutos, Maximiliano Sánchez convirtió de tiro penal y estiró la diferencia a 2-0.

Cuando el partido entraba en su tramo final, nuevamente apareció Enzo Acuña, quien a los 43 minutos marcó su segundo gol de la jornada y estableció el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Unión Santiago aseguró su lugar en la Tercera Ronda de la Región Centro y continuará en carrera en el torneo.

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