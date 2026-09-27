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Central Argentino goleó a Talleres de Nueva Esperanza y se aseguró el primer puesto

El Albo se impuso por 3 a 0 en el Osvaldo Juárez por la quinta fecha del Torneo Regional.

Hoy 18:13

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La quinta fecha del Torneo Regional continuará este domingo con tres partidos que tendrán como protagonistas a seis equipos santiagueños. 

El primer encuentro será a las 16, cuando Social Pinto de Añatuya reciba a Unión Lugones de Añatuya. El árbitro será Guillermo Alberto Infante.

Luego, desde las 18, Central Argentino enfrentará en condición de local a Talleres de Nueva Esperanza. La terna arbitral estará encabezada por Fernando Fabián Quiroga, acompañado por Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal.

El cierre para los representantes santiagueños será a las 19, con el duelo entre Unión Santiago y Atlético Frías. Marcos Gabriel Ledesma será el árbitro principal.

El Albo quiere volver a sumar de a tres

Central Argentino llega al compromiso como uno de los protagonistas de la Zona 3. El conjunto bandeño suma 10 puntos en cuatro partidos, producto de tres victorias y un empate, el fin de semana pasado en Las Termas es por eso que hoy buscará volver al triunfo ante su gente. 

Su rival, Talleres de Nueva Esperanza, acumula cuatro unidades y buscará sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

En esta zona, además, 25 de Mayo de Termas también tiene 10 puntos, tras la goleada conseguida ayer ante San Jorge en El Arenal.

Unión Santiago va por la recuperación

En la Zona 5, el Tricolor buscará dejar atrás la derrota sufrida el domingo pasado ante Sportivo Loreto y reencontrase con la victoria. Del otro lado estará Atlético Frías, que todavía no pudo sumar en el certamen tras sus dos presentaciones.

Así se juega la quinta fecha para los santiagueños

Domingo 27 de septiembre

16.00: Social Pinto vs. Unión Lugones
Árbitro: Guillermo Alberto Infante.

18.00: Central Argentino vs. Talleres de Nueva Esperanza
Árbitro: Fernando Fabián Quiroga. Asistentes: Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal.

19.00: Unión Santiago vs. Atlético Frías
Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma.

La fecha ya había comenzado este sábado con tres resultados para equipos santiagueños: San Jorge 0-3 25 de Mayo, Los Verdes 4-1 FIDA y Juventud Unida Triángulo 1-0 Atlético Campo Gallo.

Así están las posiciones

Zona 1

EquipoPts.PJPGPEPPGFGCDG
Juventud Unida (Monte Quemado)74211440
Atlético Campo Gallo6320161+5
Villa Nueva (Monte Quemado)1301227-5

Zona 2

EquipoPts.PJPGPEPPGFGCDG
Unión Lugones6220051+4
Social Pinto4311132+1
La Ensenada (Quimilí)1301227-5

Zona 3

EquipoPts.PJPGPEPPGFGCDG
Central Argentino (La Banda)104310112+9
25 de Mayo (Termas)1053111010-3
Talleres (Nueva Esperanza)44112710-3
San Jorge (El Arenal)15014511-3

Zona 4

EquipoPts.PJPGPEPPGFGCDG
Matadero (El Mojón)104210113+8
FIDA (El Arenal)3310138-5
San Martín (El Ojito)1301226-4

Zona 5

EquipoPts.PJPGPEPPGFGCDG
Unión Santiago6320161+5
Sportivo Loreto6320125-3
Atlético Frías0200202-2

TEMAS Club Atlético Unión Santiago Club Central Argentino Torneo Regional Federal Amateur
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