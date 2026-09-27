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Por qué será clave el próximo partido de Mitre ante San Miguel

Sumar como visitante será fundamental para Mitre, que necesita cortar su mal momento

Hoy 20:45
Mitre

Mitre afrontará en la próxima fecha uno de los partidos más importantes de su temporada. El conjunto santiagueño visitará a San Miguel, rival directo en la pelea por evitar los últimos puestos, en un cruce que puede modificar de manera sensible la situación de ambos.

El Aurinegro se encuentra 16° con 32 puntos, producto de 6 victorias, 14 empates y 11 derrotas, y llega con un margen cada vez más reducido en la lucha por la permanencia.

San Miguel aparece apenas un escalón por debajo, con 31 unidades, por lo que una victoria del conjunto bonaerense le permitiría superar a Mitre en la tabla.

Ese escenario convierte al encuentro en un duelo directo: una derrota podría dejar al equipo santiagueño en zona de descenso, a cinco fechas del final del campeonato. Mitre visitará a San Miguel, el sábado 3 de octubre a las 15. 

Por eso, sumar como visitante será fundamental para Mitre, que necesita cortar su mal momento y evitar que uno de sus competidores inmediatos lo sobrepase en un tramo decisivo del campeonato.

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