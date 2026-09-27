El Parque Aguirre, el lugar elegido por los santiagueños para disfrutar el último domingo de septiembre

En una jornada marcada por el intenso calor, muchas familias y grupos de amigos aprovecharon las últimas horas de la tarde para encontrarse al aire libre, compartir unos mates, pasear con sus mascotas y disfrutar del último domingo del mes.

Hoy 20:50

El Parque Aguirre volvió a convertirse este domingo en uno de los puntos de encuentro preferidos por los santiagueños. Después de una jornada agobiante, en la que la sensación térmica superó los 40°C, muchas personas esperaron que bajara el sol para salir de sus casas y disfrutar de una tarde más agradable al aire libre.

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Con el descenso de la intensidad del sol, el tradicional pulmón verde de la ciudad comenzó a recibir a familias, grupos de amigos, parejas y vecinos que buscaron un momento de distensión en el último domingo de septiembre.

Los mates, las reposeras y las charlas fueron parte de una postal que se repitió en distintos sectores del parque. Bajo los árboles y en los espacios verdes, muchos aprovecharon para compartir algo fresco, merendar y extender el encuentro hasta las primeras horas de la noche.

También hubo quienes eligieron el lugar para caminar, andar en bicicleta o realizar distintas actividades recreativas, aprovechando que las condiciones se volvían más llevaderas después de una tarde de temperaturas elevadas.

Las mascotas también tuvieron su lugar. Varios santiagueños llegaron acompañados por sus perros para pasear y aprovechar los senderos y sectores abiertos del parque cuando el calor comenzó a ceder.

La escena contrastó con las horas centrales del día, cuando las altas temperaturas volvieron a hacerse sentir con fuerza en la capital provincial. Este domingo, la sensación térmica llegó a superar los 40 grados, en otro capítulo de un fin de semana marcado por el calor.