Orgullo santiagueño en Lima: Daniel “El Búfalo” Schiel fue campeón y Cristian Corbera logró el subcampeonato

Los representantes de Los Juríes y Añatuya brillaron en el Sudamericano de Kick Boxing y MMA de la WAKM disputado en Perú y llevaron la bandera argentina a lo más alto, pese a los inconvenientes que atravesó el resto de la delegación nacional.

Hoy 21:16

Santiago del Estero volvió a celebrar una jornada inolvidable en el deporte internacional. En Lima, Perú, los santiagueños Daniel “El Búfalo” Schiel y Cristian Corbera se metieron entre los protagonistas del Sudamericano de Kick Boxing y MMA organizado por la World Association Kick Boxing and MMA (WAKM), con un campeonato y un subcampeonato que dejaron bien alto el nombre de la provincia.

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La historia tuvo además un condimento especial. Por inconvenientes burocráticos en la aduana, el resto de la delegación argentina no pudo ingresar al país anfitrión y debió regresar. Ante esa situación, Schiel y Corbera quedaron como los únicos representantes argentinos en competencia, con la responsabilidad de defender los colores celeste y blanco sobre el cuadrilátero.

En la categoría Senior hasta 75 kilos, Daniel “El Búfalo” Schiel, oriundo de Los Juríes, volvió a demostrar toda su jerarquía y se consagró campeón sudamericano tras protagonizar un intenso combate frente a un representante local.

El santiagueño manejó el desarrollo con una combinación de inteligencia, potencia y precisión y logró derribar a su rival en el último asalto. Aunque el peruano consiguió recuperarse y continuar con el combate, el fallo terminó consagrando a Schiel, que sumó otro título internacional a una carrera que ya cuenta con cinturones conquistados en Tucumán y Paraguay.

“Feliz por poder repetir este cinturón que ya lo había conseguido en Tucumán y Paraguay, me fue muy bien en esa asociación”, expresó el flamante campeón luego de alcanzar un nuevo logro continental.

Pero las buenas noticias no terminaron allí. Cristian Corbera, representante de Añatuya, también tuvo una actuación sobresaliente y alcanzó el subcampeonato sudamericano en su categoría.

El añatuyense mostró un gran nivel técnico y físico a lo largo de la competencia y consiguió quedarse con un histórico segundo puesto, aportando otra medalla para una delegación santiagueña que debió afrontar el torneo en un contexto tan inesperado como desafiante.

De esta manera, entre golpes, sacrificio y mucha determinación, Schiel y Corbera terminaron convirtiéndose en los grandes abanderados de la Argentina en Lima. Uno volvió a ponerse un cinturón continental y el otro escribió una página importante para el kick boxing de Añatuya.

Con esfuerzo propio y una enorme entrega, los dos atletas demostraron una vez más que el talento santiagueño puede cruzar fronteras y competir de igual a igual en los grandes escenarios internacionales.