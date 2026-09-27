El peor escenario para Güemes: podría perder la categoría en la próxima fecha

El Gaucho quedó último con 23 puntos tras la derrota ante Quilmes y su situación es crítica. Una combinación de resultados en la próxima jornada podría sentenciar matemáticamente su descenso.

Hoy 21:00

Güemes atraviesa el momento más delicado de la temporada y ya no depende únicamente de sus propios resultados para mantenerse en la categoría. La derrota frente a Quilmes dejó al conjunto santiagueño en el último lugar con 23 puntos y con un panorama extremadamente comprometido.

Por encima aparece Chacarita, que suma 30 unidades y también se encuentra en zona de descenso. Más arriba están Patronato, con 34 puntos; Almagro, con 35; y Agropecuario y Nueva Chicago, ambos con 36.

Con cinco partidos todavía por disputar, el margen para el Gaucho es mínimo y la próxima jornada puede resultar decisiva.

La combinación que podría condenar a Güemes

El equipo santiagueño recibirá a Colegiales en la fecha 32 y se jugará mucho más que tres puntos.

El peor escenario para Güemes se producirá si pierde ante Colegiales y Patronato derrota como visitante a Chacarita. Con esa combinación de resultados, el conjunto santiagueño perderá matemáticamente la categoría.

Por ese motivo, el encuentro de la próxima fecha aparece como una verdadera final para el Gaucho, que necesita sumar y, al mismo tiempo, deberá estar atento a lo que ocurra en el duelo entre Chacarita y Patronato.

Lo que le queda a Güemes

Fecha 32: vs. Colegiales (local)

vs. Colegiales (local) Fecha 33: vs. Patronato (visitante)

vs. Patronato (visitante) Fecha 34: vs. Almagro (local)

vs. Almagro (local) Fecha 35: vs. Deportivo Maipú (visitante)

vs. Deportivo Maipú (visitante) Fecha 36: vs. Temperley (local)

La situación es límite y cada punto pasa a ser determinante. Güemes afrontará las últimas cinco fechas con la obligación de reaccionar para prolongar su permanencia en la categoría.