La Capital presentará en la Feria del Libro la tercera antología de terror y fantasía de La Bibliodera

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, presentará este miércoles 30, a las 18, “La Bibliodera III – Antología de terror y fantasía”, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel”, en el marco de la 16ª Feria del Libro.

Hoy 21:56

Durante el encuentro se darán a conocer los ganadores de la tercera edición del concurso literario, cuyos cuentos forman parte de la nueva antología.

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Además, se realizará la presentación de los cortometrajes audiovisuales basados en cuentos de la edición 2025, llevando las historias de La Bibliodera del papel a la pantalla.

La actividad permitirá también recorrer el crecimiento de un proyecto que comenzó con una vieja heladera recuperada e intervenida como biblioteca de intercambio de libros en el Parque Oeste y que, con el paso de los años, incorporó talleres, concursos literarios, antologías impresas y digitales y producciones audiovisuales.

Ese recorrido dio lugar a la Editorial Multimedial Santiago Ciudad, una propuesta municipal que busca generar nuevos espacios para que autores jóvenes puedan escribir, publicar y transformar sus relatos en distintos formatos, sumando nuevas voces, nuevas historias y, en esta edición, también nuevos monstruos.