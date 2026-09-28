Profesionales santiagueños realizaron con éxito una compleja cirugía cardiovascular en el Hospital Independencia

Un equipo multidisciplinario intervino a un joven de 19 años oriundo de Añatuya que padecía una grave patología cardíaca. El caso destaca el trabajo articulado entre hospitales del interior y centros de alta complejidad de la provincia.

Hoy 22:19

Un equipo multidisciplinario de profesionales santiagueños realizó con éxito una compleja cirugía cardiovascular a un joven de 19 años, oriundo de Añatuya, en el Hospital Independencia de la ciudad Capital.

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El procedimiento representa un nuevo avance en la descentralización de la atención médica y en el trabajo articulado entre los distintos hospitales de la provincia, permitiendo que un paciente del interior pueda acceder a una intervención de alta complejidad dentro del sistema público de salud.

El diagnóstico comenzó en Añatuya

El caso se inició en el Hospital Zonal de Añatuya, donde el joven realizó una consulta en el servicio de Cardiología. A partir de las primeras evaluaciones, el director del establecimiento, Dr. Mariano Vital, detectó un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha y avanzó con los estudios necesarios.

El proceso diagnóstico permitió determinar que el paciente presentaba una patología poco frecuente y de extrema gravedad: pericarditis constrictiva, que requería una pericardiectomía.

Los especialistas explicaron que el pericardio, una membrana fina que recubre el corazón, se había transformado como consecuencia de un traumatismo sufrido por el joven cuando tenía 13 años. Con el paso del tiempo, la membrana alcanzó un espesor superior a un centímetro y adquirió una consistencia rígida, similar a la del cartón.

Esta condición impedía el normal funcionamiento del corazón, ya que limitaba la capacidad del músculo cardíaco para llenarse y expulsar sangre adecuadamente hacia el organismo.

La derivación al Hospital Independencia

A partir de la red provincial de derivación de unidades críticas y los canales de comunicación institucional, el caso fue presentado de manera virtual para coordinar la atención del paciente.

El Dr. Pablo Secco, junto al equipo de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Independencia, recibió el parte médico, coordinó el traslado y trabajó en la compensación hemodinámica del joven.

“El diagnóstico inicial con el que llegó el paciente desde el interior fue impecable; eso permitió ganar un tiempo valioso”, destacaron los profesionales que intervinieron en el caso.

Una vez superada la etapa de estabilización, se programó la cirugía definitiva.

Una intervención de alta complejidad

La operación fue realizada el pasado jueves por el equipo de la Unidad de Cirugía Cardiovascular del Hospital Independencia, a cargo del Dr. Ernesto Fuhr Tomatis.

El procedimiento permitió abordar la patología que afectaba al joven y, según informaron los profesionales, la evolución posterior fue sumamente favorable.

Actualmente, el paciente se encuentra en condiciones de pasar a una sala común y, de mantenerse la evolución prevista, podría recibir el alta médica en las próximas 48 horas para regresar a Añatuya.

Una vez allí, continuará con el seguimiento ambulatorio junto al Dr. Mariano Vital.

Más de 35 cirugías cardiovasculares

La intervención se suma al proceso de consolidación de la atención cardiovascular de alta complejidad dentro del sistema público de Santiago del Estero.

Desde el inicio de las operaciones cardiovasculares en el Hospital Independencia, hace más de un año, ya fueron intervenidos más de 35 pacientes con patologías de alta complejidad, según informaron desde el sistema de salud provincial.

Los profesionales destacaron que estos resultados son producto del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud, la Dirección del Hospital Independencia y los equipos médicos, paramédicos y de salud de toda la provincia.

En ese sentido, también resaltaron el rol de los profesionales de los hospitales del interior, cuyos diagnósticos permiten identificar patologías complejas y derivar a los pacientes hacia centros especializados con una evaluación previa que facilita el tratamiento definitivo.