Octubre Rosa: presentaron la agenda de actividades por el Mes del Cáncer de Mama

La programación incluye acciones de concientización, mamografías gratuitas, la inauguración de un nuevo servicio de ecografía, una caminata saludable y un conversatorio con especialistas.

Hoy 22:29

En el marco del Mes del Cáncer de Mama, durante octubre se desarrollará una agenda de actividades destinada a promover la prevención, el acceso a controles y la concientización sobre la importancia de la detección temprana.

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La propuesta contempla actividades abiertas a la comunidad y se extenderá durante todo el mes, con la participación de autoridades, profesionales de la salud y organizaciones solidarias.

Lanzamiento del Octubre Rosa

Las actividades comenzarán el jueves 1 de octubre a las 9:30, con el lanzamiento oficial del Mes del Cáncer de Mama desde el Lazo Rosa.

El acto contará con la presencia de autoridades municipales y del Ministerio de Salud, además de representantes de distintas agrupaciones solidarias.



Nuevo servicio de ecografía en la Fundación Mujer

El 14 de octubre a las 19 horas se realizará la inauguración del Servicio de Ecografía Mamaria y Ginecológica en la sede de la Fundación Mujer.



Durante la jornada también se realizará la bendición del nuevo ecógrafo, adquirido con fondos recaudados durante el Té Solidario 2026.

Mamografías gratuitas en Plaza Libertad

En coincidencia con el Día Mundial del Cáncer de Mama, el 19 de octubre, se instalará un stand en Plaza Libertad, que funcionará de 8 a 19.

Durante la jornada se realizarán mamografías con la Unidad Sanitaria Móvil (USM) del Ministerio de Salud y se brindará información relacionada con la prevención y detección del cáncer de mama.

Además, se entregarán turnos para realizar mamografías en días posteriores en UPAs y CAPS, en coordinación con Atención Primaria de la Salud (APS) y la Dirección de Salud de la Municipalidad.

Caminata saludable y paseo cultural

El 25 de octubre a las 19 se llevará a cabo una Caminata Saludable y Paseo Cultural.

La largada será desde la Retreta de Plaza Libertad y el recorrido finalizará en el Paseo de la Mujer, donde se desarrollará una Master Class a cargo de profesores de APS.

La actividad también contará con un momento musical para acompañar el cierre de la jornada.

Conversatorio con especialistas

Como cierre de la programación, el 29 de octubre a las 19, se realizará un conversatorio abierto a la comunidad en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

El encuentro estará dedicado a la temática del cáncer de mama y contará con la participación de especialistas del medio, quienes abordarán distintos aspectos vinculados con la enfermedad, la prevención y el cuidado de la salud.