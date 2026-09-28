Recuperaron un revólver calibre 38 que había sido robado de una vivienda

El arma fue sustraída de una casa del barrio Apache, en Sumampa, y recuperada por personal de la Comisaría Comunitaria N° 33. Un hombre que se dedica a la compra y venta de objetos de segunda mano hizo entrega del revólver.

Hoy 22:50

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 33 logró recuperar un revólver Smith & Wesson calibre 38, que había sido sustraído del interior de una vivienda del barrio Apache, en la ciudad de Sumampa.

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El hecho fue denunciado por el propietario del inmueble, quien había salido de su domicilio y posteriormente fue advertido por una mujer de la zona sobre ruidos que provenían de la vivienda.

Al regresar, el damnificado constató que la puerta de ingreso había sido dañada y encontró distintos sectores de la casa revueltos, con cajones abiertos. Al revisar una de las habitaciones advirtió que faltaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos, que se encontraba guardado sobre un ropero.

Recuperaron el arma tras las averiguaciones

A partir de la denuncia, personal policial inició una investigación que incluyó entrevistas con vecinos y la recopilación de distintos datos relacionados con el hecho.

Las averiguaciones permitieron vincular a un hombre con el caso, por lo que los efectivos se dirigieron hasta su domicilio. El sujeto se dedica a la compra y venta de objetos de segunda mano.

Tras ser entrevistado e informado sobre la investigación, el hombre hizo entrega del arma de fuego que había sido denunciada como sustraída, por lo que los efectivos procedieron a recuperarla.

Informada sobre los resultados del procedimiento, la Fiscalía de turno dispuso que el revólver permaneciera secuestrado y que se realizaran las actuaciones correspondientes de identificación y compromiso.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las circunstancias del robo y dar con el responsable que ingresó a la vivienda del damnificado.