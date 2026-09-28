Cinco aprehendidos tras un procedimiento donde secuestraron cocaína y marihuana

El operativo se realizó en el barrio Siglo XIX. La Policía secuestró 52 envoltorios con cocaína y 17 con marihuana, además de otras dos dosis entregadas por uno de los involucrados.

Hoy 23:01

Personal de la División Prevención y de la Comisaría Comunitaria N° 51 realizó un procedimiento durante la madrugada de este domingo en el barrio Siglo XIX, donde fueron aprehendidas cinco personas y se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana.

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El operativo comenzó alrededor de las 2, en inmediaciones de avenida del Trabajo y Bernardo Houssay, luego de que la Sala de Monitoreo N° 20 alertara sobre la presencia de un grupo de personas que presuntamente se encontraba consumiendo sustancias prohibidas en el sector.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron que los integrantes del grupo, al advertir la presencia policial, descartaron distintos elementos en el interior de una acequia.

Los policías identificaron a cuatro hombres de entre 19 y 22 años y una mujer de 19 años, quienes no pudieron justificar los motivos de su permanencia en el lugar.

Secuestraron cocaína y marihuana

Durante la inspección de la acequia, los efectivos encontraron varios envoltorios y un monedero negro de doble cierre. Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Narcomenudeo, que dispuso la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas para realizar las pruebas de campo correspondientes.

Los análisis determinaron que 17 envoltorios contenían marihuana, con un peso total de 11,99 gramos, mientras que otros 52 envoltorios contenían cocaína, con un pesaje total de 6,10 gramos.

De acuerdo con las pruebas realizadas, las sustancias se encontraban fraccionadas en dosis.

Además, durante el procedimiento, uno de los identificados entregó otros dos envoltorios que también fueron sometidos a pruebas orientativas. Uno dio resultado positivo para marihuana y el otro para cocaína, por lo que fueron incorporados al total de sustancias secuestradas.

Tras ser informada de los resultados del procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de las cinco personas y el secuestro de la totalidad de las sustancias, mientras continúan las actuaciones correspondientes en sede policial.