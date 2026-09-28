Demoraron a un adolescente acusado de robar una bicicleta de una vivienda

El joven, de 17 años, fue interceptado mientras circulaba por inmediaciones del barrio 750 Viviendas. La bicicleta fue recuperada y posteriormente reconocida por su propietaria.

Hoy 22:54

Personal de la División Prevención, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 3, recuperó una bicicleta que había sido denunciada como sustraída de una vivienda del barrio 750 Viviendas, en la ciudad Capital.

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Por el hecho, un adolescente de 17 años fue demorado luego de ser interceptado mientras se desplazaba a bordo del rodado. El procedimiento se concretó durante la madrugada de este domingo.

La denuncia y el operativo

Según informó la Policía, la propietaria de la vivienda fue alertada por dos personas que se acercaron hasta su domicilio y le indicaron que un joven había abierto el portón delantero y posteriormente se había retirado a bordo de una bicicleta rodado 29 de color gris.

Ante esta situación, la damnificada dio aviso a la Policía. Personal de la División Prevención inició un recorrido por la zona para localizar el rodado.

Durante el operativo, los efectivos observaron a un joven que circulaba en una bicicleta de similares características y se dirigía hacia una zona montuosa.

Los policías procedieron a interceptarlo e identificarlo. Se trataba de un adolescente de 17 años, quien tenía en su poder una bicicleta Andes-Zenith, rodado 29, de color gris.

Posteriormente, el rodado fue reconocido por la damnificada como el que había sido sustraído de su vivienda.

El adolescente fue trasladado a sede policial en calidad de demorado, mientras se cumplimentaban las diligencias correspondientes.

Tras ser informada sobre el procedimiento, la Fiscalía de turno dispuso la restitución de la bicicleta a sus propietarios y que se continúe con las actuaciones de rigor.