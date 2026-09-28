Cerró la votación del Balón de Oro 2026 y crece la expectativa: Messi y Lautaro, entre los nominados

Los 100 periodistas seleccionados por France Football ya emitieron sus votos y el ganador se conocerá el 26 de octubre en Londres.
La espera entró en su etapa final. Este lunes cerró oficialmente la votación del Balón de Oro 2026, por lo que los 100 periodistas de distintos países que integran el jurado ya realizaron sus elecciones para definir al ganador del prestigioso premio que entrega France Football.
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La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Londres y tendrá entre sus principales protagonistas a Lionel Messi y Lautaro Martínez, ambos incluidos entre los 30 nominados.
El período evaluado por el jurado comprende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial entre Argentina y España.
Los periodistas deben seleccionar a 10 futbolistas entre los nominados y distribuir los puntos de acuerdo con su posición en el ranking.
El jugador elegido en primer lugar recibe 15 puntos, el segundo obtiene 12, el tercero 10 y desde el cuarto hasta el décimo se reparten entre ocho y un punto.
Entre los criterios establecidos para la elección aparecen el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.
La ceremonia también incluirá el Balón de Oro femenino, cuyo ganador será elegido por un jurado de 50 periodistas.
Además, se entregarán el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador joven; el Trofeo Yashin, para el mejor arquero; y el Trofeo Johan Cruyff, destinado al mejor entrenador.
Entre los candidatos al premio de entrenador aparecen Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.
La gala también contará con 30 nominadas al Balón de Oro femenino, entre ellas Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Alessia Russo y Khadija Shaw.
Con la votación ya cerrada, solo resta esperar hasta el 26 de octubre para conocer quién se quedará con el Balón de Oro 2026.