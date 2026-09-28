Cerró la votación del Balón de Oro 2026 y crece la expectativa: Messi y Lautaro, entre los nominados

Los 100 periodistas seleccionados por France Football ya emitieron sus votos y el ganador se conocerá el 26 de octubre en Londres.

Hoy 19:12

La espera entró en su etapa final. Este lunes cerró oficialmente la votación del Balón de Oro 2026, por lo que los 100 periodistas de distintos países que integran el jurado ya realizaron sus elecciones para definir al ganador del prestigioso premio que entrega France Football.

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La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Londres y tendrá entre sus principales protagonistas a Lionel Messi y Lautaro Martínez, ambos incluidos entre los 30 nominados.

El período evaluado por el jurado comprende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial entre Argentina y España.

Cómo se votó el Balón de Oro

Los periodistas deben seleccionar a 10 futbolistas entre los nominados y distribuir los puntos de acuerdo con su posición en el ranking.

El jugador elegido en primer lugar recibe 15 puntos, el segundo obtiene 12, el tercero 10 y desde el cuarto hasta el décimo se reparten entre ocho y un punto.

Entre los criterios establecidos para la elección aparecen el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino

Lionel Messi — Inter Miami

Lautaro Martínez — Inter

Jude Bellingham — Real Madrid

Pau Cubarsí — Barcelona

Marc Cucurella — Chelsea/Real Madrid

Ousmane Dembélé — PSG

Luis Díaz — Bayern Múnich

Bruno Fernandes — Manchester United

Erling Haaland — Manchester City

Gabriel Magalhães — Arsenal

Harry Kane — Bayern Múnich

Achraf Hakimi — PSG

Lamine Yamal — Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia — PSG

Marquinhos — PSG

Sadio Mané — Al Nassr

Kylian Mbappé — Real Madrid

Nuno Mendes — PSG

Michael Olise — Bayern Múnich

João Neves — PSG

Willian Pacho — PSG

Julián Quiñones — Al Qadsiah

Declan Rice — Arsenal

Rodri — Manchester City/Barcelona

Fabián Ruiz — PSG

Ferran Torres — Barcelona/PSG

William Saliba — Arsenal

Dayot Upamecano — Bayern Múnich

Vinícius Jr. — Real Madrid

Vitinha — PSG

Todos los premios que se entregarán

La ceremonia también incluirá el Balón de Oro femenino, cuyo ganador será elegido por un jurado de 50 periodistas.

Además, se entregarán el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador joven; el Trofeo Yashin, para el mejor arquero; y el Trofeo Johan Cruyff, destinado al mejor entrenador.

Entre los candidatos al premio de entrenador aparecen Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

La gala también contará con 30 nominadas al Balón de Oro femenino, entre ellas Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Alessia Russo y Khadija Shaw.

Con la votación ya cerrada, solo resta esperar hasta el 26 de octubre para conocer quién se quedará con el Balón de Oro 2026.