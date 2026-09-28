El Gobierno denunció vuelos no autorizados a Malvinas y anunció que exigirá sanciones

Cancillería informó que una empresa británica habría realizado operaciones aéreas hacia las islas sin autorización argentina. La administración de Javier Milei anticipó que avanzará con reclamos ante los países involucrados.

Hoy 19:30

El Gobierno argentino denunció este lunes la realización de vuelos hacia las Islas Malvinas que, según sostuvo, no contaban con la autorización correspondiente y anticipó que impulsará sanciones contra la empresa británica involucrada.

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La presentación fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que señaló a la compañía RVL Aviation por haber efectuado operaciones aéreas hacia las islas desde distintos puntos de América del Sur sin el permiso de las autoridades argentinas.

De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, los vuelos habrían partido desde aeropuertos de Brasil, Uruguay y Chile con destino a Malvinas.

Cancillería calificó esas operaciones como “irregulares” y sostuvo que se habrían realizado sin la autorización prevista por la normativa argentina.

Argentina realizará gestiones ante otros países

A partir de la situación detectada, el Gobierno informó que realizará gestiones diplomáticas ante Brasil, Uruguay y Chile para solicitar información y plantear su posición respecto de las operaciones.

Además, las autoridades argentinas anticiparon que buscarán que se apliquen sanciones a la compañía aérea involucrada, aunque los eventuales procedimientos dependerán también de las jurisdicciones correspondientes.

Desde Cancillería señalaron que la Argentina mantiene su postura respecto de que cualquier operación aérea vinculada con las Islas Malvinas debe ajustarse a las disposiciones nacionales correspondientes.

El reclamo argentino por Malvinas

La denuncia se produce pocos días después de que el presidente Javier Milei volviera a plantear el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La soberanía sobre las islas permanece en disputa entre Argentina y el Reino Unido. Argentina sostiene su reclamo de soberanía, mientras que el Reino Unido administra actualmente el territorio.

En ese contexto, el Gobierno indicó que continuará con las actuaciones correspondientes por los vuelos denunciados y con las gestiones diplomáticas ante los países desde los cuales se habrían realizado las operaciones.