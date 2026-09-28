Fotos y videos: así es la nueva Terminal de Ómnibus de Las Termas de Río Hondo

El moderno edificio quedó oficialmente inaugurado este lunes y ya muestra sus renovados espacios. Cuenta con una nave central de 2.100 metros cuadrados, plataformas para colectivos, boleterías, locales comerciales, espacios gastronómicos y un amplio estacionamiento.

Hoy 19:43

Las Termas de Río Hondo ya cuenta con una nueva Terminal de Ómnibus y las imágenes permiten conocer en detalle cómo quedó uno de los nuevos espacios destinados al transporte de pasajeros en la ciudad turística.

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El moderno complejo, ubicado en el acceso norte de Las Termas, fue inaugurado este lunes en un acto encabezado por el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, junto a autoridades provinciales y municipales.

Más allá del acto protocolar, las fotos y videos del lugar permiten recorrer las flamantes instalaciones, desde el amplio sector central hasta las áreas destinadas a pasajeros, empresas de transporte y servicios.

Así es la nueva terminal por dentro

Uno de los principales espacios del edificio es su nave central de 2.100 metros cuadrados, concebida como el corazón del movimiento de pasajeros.

En su interior se encuentran un amplio hall climatizado, las boleterías, locales comerciales y espacios gastronómicos, que conforman los diferentes servicios disponibles dentro del complejo.

Las imágenes muestran además la amplitud de los sectores de circulación y espera, pensados para recibir el movimiento cotidiano de pasajeros y el importante flujo de visitantes que registra Las Termas de Río Hondo durante sus principales eventos y temporadas turísticas.

Plataformas y un amplio sector exterior

El complejo se levanta sobre un predio de aproximadamente 8.900 metros cuadrados y cuenta con sectores especialmente destinados al ingreso y egreso de los colectivos.

La nueva infraestructura incorpora plataformas para los servicios de transporte y un amplio estacionamiento para vehículos particulares, además de los espacios necesarios para organizar la circulación dentro del predio.

Su ubicación en el acceso norte también busca facilitar el movimiento de los colectivos y ordenar la llegada y salida de los servicios que conectan a la ciudad con diferentes destinos.

Una nueva postal para Las Termas

Con su habilitación, la nueva terminal pasa a formar parte de la infraestructura de una de las principales ciudades turísticas de Santiago del Estero.

El edificio fue ejecutado con fondos del Gobierno de la Provincia y desde este lunes quedó formalmente habilitado.

Mirá las fotos y videos y recorré cómo quedó la nueva Terminal de Ómnibus de Las Termas de Río Hondo.