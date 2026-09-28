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Alerta amarilla en Santiago del Estero: se esperan tormentas y fuertes ráfagas

El SMN emitió una advertencia para la provincia y anticipa una jornada de alta inestabilidad. En la Capital, la máxima llegará a 35°C y las tormentas podrían intensificarse durante la noche.

Hoy 10:31

Santiago del Estero atraviesa este lunes una jornada marcada por el calor y la inestabilidad, mientras rige una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La advertencia para la provincia comenzará a tener vigencia desde las 21 de este lunes 28 de septiembre y se extenderá hasta las 8.59 del martes 29. Durante ese período se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

En la ciudad Capital, el pronóstico anticipa una jornada con temperaturas elevadas. La mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 35°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70% durante distintos momentos del día.

Por la tarde, el termómetro trepará hasta los 35°C, aunque continuará la posibilidad de tormentas y precipitaciones. El viento rotará al sector sur y tendrá velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

El panorama continuará inestable durante la noche, cuando se prevén tormentas fuertes, una temperatura cercana a los 25°C y una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%. El viento será del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El SMN mantiene así la advertencia ante la posibilidad de fenómenos que pueden generar inconvenientes y afectar momentáneamente las actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante el desarrollo de la jornada.

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