Árraga apuesta a la capacitación con propuestas que combinan aprendizaje y participación

El Curso de Peluquería celebró el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con una jornada que combinó formación, creatividad, participación y encuentro entre vecinos.

Hoy 10:06

Participantes del Curso de Peluquería de Árraga protagonizaron una jornada especial que combinó capacitación, creatividad y encuentro, como parte de las actividades desarrolladas por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

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La actividad tuvo como protagonistas a los denominados “peinados locos”, realizados durante el curso, y culminó con un desfile en el que las participantes pudieron mostrar sus producciones en un clima festivo.

La iniciativa permitió además darle un marco diferente a una de las propuestas de capacitación que se desarrollan en la localidad con el acompañamiento de la Comisión Municipal de Árraga, encabezada por Ramón Cárdenas.

Desde la comuna se vienen promoviendo este tipo de espacios destinados a generar instancias de aprendizaje y participación para los vecinos, mediante propuestas que permiten incorporar nuevos conocimientos y habilidades.

En esta oportunidad, la proximidad de la primavera y la celebración estudiantil sirvieron como disparadores para poner en práctica lo aprendido y compartirlo a través de una actividad recreativa.

La jornada se desarrolló con una importante cuota de creatividad y participación, convirtiendo al Curso de Peluquería en un espacio de celebración y encuentro.