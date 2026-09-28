Día del Hincha de River: el emotivo video del club y quién fue Ángel Labruna, el hombre detrás de la celebración

Cada 28 de septiembre, los hinchas del Millonario celebran su día en homenaje al nacimiento de una de las figuras más importantes de su historia.

Hoy 09:51

Este 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hincha de River, una fecha que tiene como protagonista a una de las figuras más importantes de la historia del club: Ángel Amadeo Labruna.

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Como ocurre cada año, River Plate acompañó la celebración con distintas actividades y contenidos especiales. Entre ellos, publicó un emotivo video dedicado a Labruna, cuya figura quedó para siempre asociada a la identidad del Millonario.

La fecha se celebra desde 2003 y fue elegida para homenajear a Labruna, nacido el 28 de septiembre de 1918. Desde entonces, los hinchas de River en distintos puntos del país y del mundo aprovechan la jornada para celebrar su pertenencia al club y recordar a uno de sus máximos ídolos.

Quién fue Ángel Labruna

Labruna fue futbolista y entrenador. Como delantero, defendió la camiseta de River durante 21 años y se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol argentino.

Con el Millonario disputó 515 partidos, registro que lo ubica como el segundo jugador con más presencias en la historia del club, solamente por detrás de Amadeo Carrizo, quien acumuló 520 encuentros.

Además, Labruna es el máximo goleador histórico del Superclásico, con 16 tantos frente a Boca. Durante su etapa como jugador conquistó nueve torneos locales y siete copas oficiales con River.

Pero su vínculo con la institución no terminó cuando dejó de jugar. También tuvo una destacada trayectoria como entrenador y dirigió, entre otros equipos, a Rosario Central, River, Racing, Chacarita, Lanús, Platense, Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors.

El legado de Labruna como entrenador

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1975, cuando logró que River volviera a conquistar un título después de 18 años de sequía.

Aquel campeonato quedó marcado para siempre en la historia del club y consolidó todavía más la figura de Labruna como uno de los grandes referentes del Millonario.

En 1983 asumió como entrenador de Argentinos Juniors, pero falleció ese mismo año.

Por qué se celebra el Día del Hincha de River

La iniciativa surgió en 2003 por parte de la Subcomisión del Hincha de River, que en aquel momento era presidida por Fernando Guarini.

La propuesta fue establecer una jornada dedicada a los hinchas y rápidamente se eligió el 28 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Labruna.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Comisión Directiva y, desde entonces, la fecha quedó instalada como una jornada especial para toda la comunidad riverplatense.

A más de dos décadas de aquella decisión, el nombre de Labruna continúa siendo parte central de la identidad de River. Este año, el club volvió a recordarlo con un video que se sumó a los mensajes y festejos de los hinchas en su día.