Fuerte accidente en Belgrano y Rivadavia entre una motocicleta y una ambulancia que llevaba a una embarazada

El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este lunes. El motociclista, un hombre de 58 años, sufrió heridas leves, mientras que la mujer embarazada fue trasladada al Hospital Regional en otra ambulancia.

Hoy 01:34

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes en la intersección de las avenidas Belgrano y Rivadavia, en la ciudad Capital, y tuvo como protagonistas a una ambulancia que trasladaba a una mujer embarazada en trabajo de parto y una motocicleta.

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El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando, por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce.

De acuerdo con la información recabada, la ambulancia circulaba por avenida Rivadavia, mientras que la motocicleta lo hacía por avenida Belgrano en sentido sur a norte.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, un hombre de 58 años y domiciliado en el barrio Aeropuerto, sufrió heridas leves. Al momento del accidente llevaba colocado el casco protector.

Por su parte, la mujer embarazada que era trasladada en la unidad sanitaria no sufrió lesiones a raíz de la colisión.

Ante la imposibilidad de continuar el recorrido en la ambulancia involucrada en el accidente, otra unidad acudió al lugar y trasladó a la paciente hasta el Hospital Regional, donde continuó con la atención correspondiente por su trabajo de parto.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 1, que realizó las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.