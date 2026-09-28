Operativo policial en Salta detiene a 91 personas y confisca drogas

La Policía de Salta llevó a cabo un exitoso operativo de seguridad que resultó en 91 demorados y la incautación de drogas, reforzando la presencia policial en zonas estratégicas.

Hoy 01:15

Durante la madrugada, más de cincuenta efectivos de distintas unidades especiales de la Policía de Salta llevaron a cabo un operativo de seguridad en varios barrios de la ciudad, como Castañares, 17 de Octubre, Parque Belgrano, Ceferino y Villa San Antonio. Esta acción está enmarcada dentro de la política de seguridad implementada por las autoridades locales para fortalecer la prevención y mejorar la presencia policial en áreas críticas.

El operativo incluyó controles viales y patrullajes preventivos en puntos estratégicos, donde se revisaron un total de 350 vehículos. Como resultado, 55 conductores fueron multados por violaciones a la Ley de Tránsito, y 9 más fueron sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que subraya la importancia de estos controles en la seguridad vial.

Asimismo, los efectivos identificaron a más de 360 personas utilizando el Sistema Integral de la Policía de Salta, una herramienta digital que permite realizar identificaciones de manera más eficiente. Este sistema ha demostrado ser crucial en la gestión de la seguridad pública, facilitando la labor de las fuerzas del orden en la región.

En total, 91 individuos fueron detenidos durante este operativo, siendo infraccionados por diversas contravenciones y quedando a disposición de la Unidad Fiscal Contravencional. De estos, 18 personas fueron arrestadas específicamente por tenencia de estupefacientes, lo que pone de relieve el compromiso de la Policía en la lucha contra el narcotráfico.

El dispositivo de seguridad fue supervisado por el secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez, y el subjefe de Policía, Guido Burgos, quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de las acciones preventivas. Su participación refleja la necesidad de un enfoque integral y coordinado en la implementación de políticas de seguridad.

Las autoridades locales han enfatizado que este tipo de operativos son esenciales para mantener el orden público y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La presencia policial reforzada en estas áreas ha generado un impacto positivo, al disuadir actividades delictivas y fomentar un ambiente de seguridad para todos los vecinos.

Este tipo de acciones continuarán realizándose en el futuro, con el objetivo de seguir combatiendo la delincuencia y promover la seguridad en todos los sectores de la ciudad. La colaboración entre las diferentes unidades de la Policía es fundamental para el éxito de estas iniciativas, que buscan hacer de Salta un lugar más seguro para vivir.