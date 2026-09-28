Elías Suárez encabeza la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de Las Termas

El gobernador dejará habilitada este sábado a las 19 la nueva estación ubicada en el acceso norte de la ciudad.

Hoy 07:31

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, visitará este sábado Las Termas de Río Hondo, donde encabezará a las 19 el acto de habilitación de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad.

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La obra representa una importante intervención sobre el acceso norte de Las Termas y modifica la fisonomía de uno de los principales ingresos a la ciudad turística, con un edificio de diseño moderno y una infraestructura pensada para acompañar el movimiento de pasajeros.

La nueva terminal se encuentra ubicada en un punto estratégico para organizar el ingreso y egreso del transporte de pasajeros, en un contexto de crecimiento de la actividad turística y de la llegada de visitantes a uno de los destinos más importantes de Santiago del Estero.

El edificio cuenta con una nave central de 2.100 metros cuadrados y dispone de 12 plataformas destinadas a la entrada y salida de colectivos. La terminal se emplaza sobre una superficie total de 8.900 metros cuadrados.

Entre sus principales características se encuentra un amplio estacionamiento para vehículos particulares, además de un sector destinado a boleterías, plataformas para colectivos, accesos y distintas dependencias operativas.

En el interior, el edificio dispone de un hall climatizado, locales destinados a actividades comerciales y espacios gastronómicos, con una infraestructura diseñada para brindar mayores comodidades tanto a los pasajeros como a quienes visiten la ciudad.