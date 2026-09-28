Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a Lali tras su aparición en River

La cantante recordó el camino que compartieron desde que recibió la invitación para participar del recital y destacó la admiración que siente por su colega. También le dedicó unas palabras a Marilina Bertoldi.

Hoy 07:34

Después de su sorpresiva aparición en el escenario de River Plate, Tini Stoessel compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dirigido a Lali Espósito, con quien protagonizó uno de los momentos más comentados del recital.

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La cantante publicó varias imágenes de aquella noche y aprovechó el posteo para expresar lo que significó para ella formar parte del espectáculo. En su mensaje, hizo referencia al vínculo que construyeron durante el tiempo que transcurrió desde que Lali la invitó a participar del show.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, escribió Tini al comenzar su dedicatoria.

Luego recordó el proceso que atravesaron hasta llegar a ese encuentro sobre el escenario. “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”, expresó la artista.

Tini también destacó el significado personal que tuvo aquella presentación y le dedicó palabras de reconocimiento a Lali. “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”, manifestó.

La cantante cerró su mensaje con un agradecimiento por el cariño recibido y por la manera en que Lali compartió con ella ese momento frente al público de River. “Lo voy a guardar para siempre”, aseguró.

Pero Tini no se olvidó de otra de las artistas que participaron del recital. En su publicación también mencionó a Marilina Bertoldi, con quien compartió escenario, y destacó la experiencia de haber coincidido con ella.

“Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento y qué lindo fue compartir juntas”, escribió sobre la cantante.

La participación de Tini en el recital de Lali se convirtió así en uno de los momentos destacados de una noche cargada de invitados y emociones, mientras ambas artistas volvieron a mostrarse juntas sobre uno de los escenarios más importantes del país.