Trump espera nuevas conversaciones con Irán esta semana en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense anticipó una nueva instancia de diálogo con Teherán, pese a haber rechazado la última propuesta iraní.

Hoy 07:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera que su país mantenga nuevas conversaciones con Irán durante esta semana, en medio de las gestiones diplomáticas para intentar reducir las diferencias entre Washington y Teherán.

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“Espero más conversaciones con Irán esta semana”, afirmó Trump en una entrevista telefónica con el medio norteamericano Axios. De acuerdo con las fuentes regionales citadas, una nueva ronda de negociaciones indirectas podría comenzar incluso este lunes 28 de septiembre.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el mandatario estadounidense confirmara que rechazó la última propuesta presentada por Irán. Pese a esa decisión, Qatar y otros mediadores regionales continúan trabajando para acercar posiciones entre las partes.

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos retome sus ataques contra territorio iraní, Trump respondió que “siempre estoy pensando en ello”. Al mismo tiempo, sostuvo que Teherán pretende alcanzar un acuerdo, aunque señaló que las condiciones planteadas hasta ahora no son las que Washington busca aceptar.

El estrecho de Ormuz, uno de los puntos centrales

La semana pasada, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron una nueva ronda de contactos indirectos con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Nueva York. Funcionarios de Qatar participaron como intermediarios y trasladaron mensajes entre ambas delegaciones.

Según Axios, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones nucleares en el plazo de una semana, a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo naval, retire sanciones vinculadas a las exportaciones de petróleo iraní y se restablezca un alto el fuego regional. Trump rechazó ese planteo el sábado.

Pese a las diferencias, los mediadores qataríes continuaron durante el fin de semana con contactos separados con representantes de ambos países y trabajan sobre posibles modificaciones a la propuesta original. Las posiciones siguen distantes, principalmente en torno al estrecho de Ormuz y las concesiones nucleares que reclama Washington.

Por su parte, Araghchi aseguró que Irán todavía pretende encontrar una salida diplomática y señaló que Teherán permanece dispuesto a negociar. De concretarse una nueva ronda esta semana, será otro intento por destrabar un conflicto que mantiene al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía, en el centro de la tensión.