Cinco aprehendidos y drogas secuestradas durante un procedimiento en el barrio Siglo XIX

El operativo se realizó durante la madrugada de este domingo, luego de una alerta emitida desde una sala de monitoreo. Secuestraron marihuana y cocaína fraccionadas en numerosos envoltorios.

Hoy 06:52

Efectivos de la División Prevención y de la Comisaría Comunitaria N° 51 realizaron durante la madrugada de este domingo un procedimiento en el barrio Siglo XIX, que culminó con cinco personas aprehendidas y el secuestro de cocaína y marihuana.

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De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, el operativo se inició alrededor de las 2, en inmediaciones de avenida del Trabajo y Bernardo Houssay, luego de que personal que cumplía funciones en la Sala de Monitoreo N° 20 alertara sobre la presencia de un grupo de personas que presuntamente se encontraba consumiendo sustancias prohibidas en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron que los sospechosos, al advertir la presencia policial, descartaron distintos elementos en el interior de una acequia. Tras ser identificados, se estableció que se trataba de cuatro hombres, de entre 19 y 22 años, y una mujer de 19.

Los efectivos inspeccionaron la acequia y encontraron varios envoltorios junto a un monedero negro de doble cierre. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Narcomenudeo, que dispuso la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas para realizar las correspondientes pruebas de campo.

Los análisis determinaron que 17 envoltorios contenían marihuana, con un peso total de 11,99 gramos, mientras que otros 52 envoltorios contenían cocaína, con un pesaje de 6,10 gramos. Según se informó, las sustancias se encontraban fraccionadas y dispuestas para la venta al menudeo.

Asimismo, durante el procedimiento, uno de los identificados entregó otros dos envoltorios que, sometidos a las pruebas orientativas, arrojaron resultado positivo para marihuana y cocaína, respectivamente, quedando incluidos en el total de las sustancias secuestradas.

Tras ser informada sobre los resultados del procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de las cinco personas y el secuestro de la totalidad de las sustancias, mientras continúan las actuaciones correspondientes en sede policial.