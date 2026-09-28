Desarticulan una red de tráfico de cocaína en la provincia de Santa Fe

Una investigación federal en Santa Fe culmina con la detención de siete personas involucradas en el tráfico de más de 450 kilos de cocaína, destacándose el uso de un nuevo logo en los paquetes de droga.

Hoy 04:18

El 28 de febrero de 2026, se realizó un operativo en la provincia de Santa Fe donde se incautaron 456 kilos de cocaína distribuidos en 418 paquetes, hallados en la caja de una camioneta VW Amarok. Este hecho dio inicio a una investigación federal que culminó con la detención de al menos siete personas vinculadas a esta red de tráfico de estupefacientes. Los paquetes de droga, que tradicionalmente presentaban un logo de delfín, ahora mostraban un nuevo sello que representa a un toro cebú, lo que indica un cambio en las tácticas del narcotráfico.

La investigación reveló que la cocaína provenía de una sofisticada operación que abarcaba diversas provincias, incluyendo Chaco, Santiago del Estero y Salta. Estos lugares serían utilizados como puntos de entrada para el tráfico aéreo de la droga. La zona norte de Santa Fe se ha convertido en un hub crucial para el narcotráfico, y los nuevos métodos empleados para el transporte de la cocaína han dificultado su detección.

Los siete acusados enfrentan cargos de tráfico ilícito de estupefacientes, específicamente en la modalidad de transporte, agravada por la participación de tres o más personas. Durante la audiencia de formalización, el juez federal de Garantías de Rafaela, Santiago Saux, ordenó la prisión preventiva de cuatro de los imputados, quienes fueron identificados como W.F.L., W.D.F., R.G. y J.P.E., por un periodo de 164 días.

Los fiscales federales, Federico Grimm y Martín Uriona, argumentaron que estos cuatro individuos formaban parte del eslabón logístico de la organización criminal. Además, se mencionó que otros tres acusados, ya imputados, habían sido parte de la misma operación. Entre ellos, N.L.G. se encuentra bajo prisión preventiva, mientras que G.A.L. y N.D.C. están en libertad con restricciones.

La investigación se centró en cómo la organización utilizó al menos tres camionetas para llevar a cabo el traslado de la droga. Se descubrió que la coordinación logística entre los miembros de la red permitió realizar este tráfico sin ser detectados durante un periodo prolongado. La extracción forense de teléfonos celulares encontrados en la camioneta facilitó la reconstrucción de las comunicaciones entre los involucrados.

Un peritaje realizado por Gendarmería reveló que la cocaína incautada tenía una concentración del 84,86%, equivalentes a millones de dosis en el mercado, lo que representa un valor de varios millones de dólares. La aparición de este nuevo sello en el tráfico de cocaína ha alertado a las fuerzas de seguridad, que ahora investigan más a fondo las conexiones de esta red y su impacto en el narcotráfico en Argentina.