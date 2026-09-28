Trágico accidente en Alto Comedero cobra la vida de una motociclista

Un accidente de motocicleta en Alto Comedero resultó en la muerte de la conductora y dejó a su acompañante gravemente herida, requiriendo atención médica urgente.

Hoy 02:33

En un lamentable accidente de tráfico ocurrido en Alto Comedero, una motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado. El fatídico suceso tuvo lugar en la avenida Yuto el pasado sábado alrededor de las 22:00 horas, cuando la mujer, de 24 años, que conducía la motocicleta, sufrió un impacto mortal.

De acuerdo con informes preliminares, la motociclista circulaba junto a su acompañante a bordo de un rodado marca Keller de 110 cc de color gris. En un momento dado, por motivos que aún están siendo investigados, la conductora chocó contra un camión que estaba estacionado en la vía pública, lo que provocó un impacto devastador.

El Sistema 911 recibió la alerta del accidente y movilizó rápidamente a los equipos de emergencia. Al llegar al lugar, los paramédicos del Same encontraron a las dos mujeres tendidas en la cinta asfáltica con lesiones visibles. Tristemente, al intentar reanimar a la conductora, se confirmó que no presentaba signos vitales debido a la gravedad de sus heridas, que incluían un traumatismo encéfalo craneal severo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial siguiendo las directrices del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras tanto, su acompañante, una joven de 24 años, recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada al hospital Pablo Soria, donde fue diagnosticada con traumatismo facial y de mandíbula, y permanece internada en estado crítico.

Los equipos de Seguridad Vial también se hicieron presentes en la escena del accidente para señalizar la zona y facilitar la investigación. Los expertos en criminalística están llevando a cabo las diligencias necesarias para determinar las causas del siniestro, que ha dejado a la comunidad de Alto Comedero en estado de shock.

Este trágico incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial y el respeto por las normas de tránsito, especialmente en áreas urbanas donde la circulación de vehículos es intensa. Las autoridades locales han instado a los conductores a ser más precavidos y a respetar los límites de velocidad y las señales de tráfico para evitar futuros accidentes fatales.