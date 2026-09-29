Detenido por intento de robo de cables en Resistencia

Un hombre fue detenido durante un intento de robo de cables en Resistencia gracias a la eficaz labor de la División Videovigilancia.

Hoy 03:32

En la ciudad de Resistencia, un incidente relacionado con el intento de robo de cables fue frustrado por la rápida intervención de las autoridades policiales. Durante la madrugada, la División Videovigilancia detectó a un individuo en actitud sospechosa, ubicado sobre el techo de un autoservicio, aparentemente intentando sustraer cables. Este tipo de delitos no solo afecta a los comercios, sino que también pone en riesgo la infraestructura de servicios esenciales.

Los operadores de videovigilancia actuaron con prontitud, alertando a la División Central Despacho para que se enviara un equipo de respuesta. Gracias a la colaboración entre las distintas divisiones policiales, un móvil de la Patrulla Preventiva se dirigió rápidamente al lugar para investigar la situación y asegurar la zona.

Al llegar al sitio, el sospechoso se percató de la presencia policial y procedió a escapar del lugar. Sin embargo, gracias a la coordinación efectiva entre los agentes, el hombre fue localizado y demorado en las cercanías de Duvivier y Leandro Alem minutos más tarde. Este tipo de persecuciones subraya la importancia de la vigilancia constante en áreas propensas a delitos.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron las actuaciones correspondientes. Las autoridades informaron que el sujeto podría enfrentarse a cargos por robo agravado y otros delitos relacionados. Este incidente resalta la necesidad de mantener una vigilancia activa en los sectores vulnerables de la ciudad.

Además, la intervención oportuna no solo previno el robo, sino que también envía un claro mensaje a potenciales delincuentes sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad en la protección de la comunidad. La División Videovigilancia ha sido fundamental en la detección de actividades delictivas en tiempo real, mejorando así la respuesta policial.

La policía del Chaco reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, enfatizando que la colaboración entre las distintas divisiones y la tecnología actual son herramientas clave en la lucha contra el crimen. Los residentes de Resistencia pueden sentirse más seguros sabiendo que hay un equipo dedicado a la vigilancia y protección de sus bienes y bienestar.