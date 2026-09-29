Accidente fatal en la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy

Un accidente trágico durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy dejó un saldo fatal, impactando a la comunidad educativa y a los asistentes al evento.

Hoy 02:25

La 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se celebró en la provincia de Jujuy, se convirtió en un escenario de luto tras un trágico accidente que resultó en la muerte de un joven de 29 años. Este evento, que tradicionalmente reúne a cientos de estudiantes y celebra el espíritu educativo, terminó abruptamente por una fatalidad que ha conmovido a la comunidad local.

El accidente ocurrió el pasado domingo, poco después de las 19 horas, cuando la ceremonia de entrega de premios había finalizado y los asistentes se encontraban en un ambiente de alegría. Un hombre, que colaboraba en el traslado de una carroza, se encontró en una situación crítica en la avenida Bolivia. Durante el proceso de regreso de la carroza, que pertenecía al Bachillerato Provincial N°16, se produjo un fallo mecánico.

En un momento de desesperación, el joven intentó solucionar el problema en el enganche que unía la carroza con una camioneta. Sin embargo, el error de cálculo fue fatal, ya que la lanza metálica se desprendió y la carroza, arrastrada por la pendiente, avanzó sin control. El hombre quedó atrapado entre la pesada estructura y la parte trasera del vehículo, lo que resultó en lesiones mortales.

Tras el accidente, el joven fue trasladado de manera urgente al Hospital Pablo Soria, donde lamentablemente falleció horas después debido a los graves traumatismos sufridos. La noticia de su muerte ha generado una profunda tristeza no solo en Jujuy, sino también en las comunidades vecinas que se unieron para celebrar el evento.

Constanza Lastra Errasti, la recién coronada Reina Nacional de los Estudiantes, expresó su pesar a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, la soberana manifestó: 'Mis condolencias a la familia, amigos y a toda su comunidad. Que en paz descanse el joven de 29 años que sufrió el accidente. Mucha fuerza en este difícil momento'. Este gesto ha resonado entre los seguidores y ha puesto de relieve el impacto emocional de la tragedia.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes, un evento que celebra la unión y la creatividad de los jóvenes, no solo es un momento de festejo, sino también un espacio donde se recuerdan los valores de la solidaridad y la comunidad. Este accidente desafortunado pone de manifiesto la importancia de la seguridad en eventos de gran magnitud, instando a las autoridades y organizadores a implementar medidas que eviten situaciones similares en el futuro.

La comunidad educativa de Jujuy y de provincias aledañas se encuentra en estado de duelo, reflexionando sobre la pérdida de un joven que, aunque no era alumno del Bachillerato, formaba parte del espíritu colaborativo de esta celebración. La tragedia ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los asistentes a este histórico evento.