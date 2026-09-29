MasterChef Celebrity arrancó con todo: las presentaciones, las confesiones y la primera polémica

Wanda Nara recibió a un elenco de 24 figuras y el estreno estuvo marcado por los nervios, las bromas y las primeras declaraciones que ya generaron repercusión.

Hoy 01:03

La nueva edición de MasterChef Celebrity comenzó este lunes por Telefe con Wanda Nara nuevamente al frente y un elenco de 24 figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo. La temporada tiene como novedad la incorporación de Maru Botana al jurado, quien acompaña a Damián Betular y Germán Martitegui tras la salida de Donato de Santis.

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La ronda de presentaciones comenzó con Alejandro Lerner, quien reconoció haber llegado “sobreestimulado y ansioso”. También pasaron por el estudio Elizabeth “La Negra” Vernaci, Diego Ramos y Nazareno Casero, que se mostró algo más confiado frente al desafío: “El estudio es imponente. Me agarra nervios, pero me interesa, me gusta, lo siento mi ambiente natural”.

Una vez que todos estuvieron frente a ella, Wanda Nara destacó el nivel del elenco: “No he visto en la televisión argentina ni en otras temporadas un equipazo como este. Es una estrella al lado de la otra”. Entre los participantes están Josefina “China” Ansa, Luck Ra, Lizy Tagliani, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, Morena Beltrán, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Pachu Peña, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Alejandro Lerner, Seba Presta, Rocío Robles, Paula Trapani, Campi, Hernán “Mala Fama” Coronel, Pablo Giralt, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida y Mike Amigorena.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Juli Poggio, quien ingresó saludando a Wanda con un “Hola, Wanda, me muero”, en una referencia a una parodia que la conductora había realizado tiempo atrás sobre la China Suárez. El momento ya había circulado previamente en redes y medios a partir de imágenes de las grabaciones.

La participante contó que le generaba orgullo formar parte de un programa que veía con su familia, mientras que Luciana Geuna relató que suele jugar a MasterChef con su hija. Julieta Nair Calvo, en tanto, explicó que para ella el certamen representa un desafío personal porque deberá mostrarse ante las cámaras fuera de los personajes de ficción que interpreta como actriz.

También hubo espacio para las confesiones. Lizy Tagliani reconoció que tiene poca experiencia cocinando y lanzó: “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”. Marta Fort, por su parte, fue sincera sobre sus conocimientos: “Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”. Seba Presta resumió su objetivo con una frase directa: “Yo vine por la guita”.

En otro momento, Edith Hermida le recordó a Wanda: “Yo siempre te banqué, Wanda”. La conductora respondió en tono de humor y aclaró que su opinión no influirá en las devoluciones, ya que las decisiones estarán a cargo de Betular, Martitegui y Botana. “Yo estoy del lado de los participantes. Con el jurado es una guerra aparte”, afirmó.

La nueva temporada también llega después de una etapa de preparación previa para los participantes. Según trascendió, algunos tomaron clases privadas de cocina y todos tuvieron capacitaciones obligatorias para incorporar técnicas básicas antes de enfrentarse a los desafíos del programa. La producción también hizo repetir la presentación inicial del elenco para conseguir una entrada con mayor impacto.

Y el estreno dejó una primera escena que puede ser una de las historias paralelas de la temporada: Hernán “Mala Fama” Coronel afirmó que dentro del elenco “hay gente rara dando vueltas”, una frase que generó repercusión y marcó uno de los primeros momentos de tensión del nuevo ciclo.

Con 24 famosos, un jurado renovado y 70 millones de pesos en juego, MasterChef Celebrity volvió a encender sus cocinas con Wanda Nara al frente y una temporada que ya comenzó a dejar sus primeras bromas, confesiones y cruces.