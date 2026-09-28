Caso Fürth: este jueves será la audiencia de apelación por la libertad de los tres imputados

La Cámara de Apelaciones revisará la resolución de Gastón Merino, mientras los tres imputados continúan detenidos pese a haber cumplido con las fianzas. Según pudo averiguar Noticiero 7, sus familiares pedirán agilizar los trámites.

Hoy 23:43

La causa por la presunta estafa millonaria vinculada a Fürth Automotores tendrá este jueves un nuevo capítulo judicial. A las 9, la Cámara de Apelaciones analizará la resolución del juez de Control y Garantías Gastón Merino, quien la semana pasada retiró la figura de asociación ilícita respecto de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano y dispuso su excarcelación bajo fianza.

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Las cauciones fijadas fueron de 70 millones de pesos para Caro, 70 millones para Llado y 20 millones para Moyano. Sin embargo, pese a que se habría dado cumplimiento a esa resolución, los tres continúan detenidos y todavía no recuperaron la libertad.

La audiencia de apelación fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó la decisión adoptada por Merino. La Cámara estará integrada por los doctores Sandra Generoso, Cristian Vittar y Núñez de Cheble. Allí participarán los abogados defensores y los representantes de la Fiscalía, aunque no estarán presentes los tres imputados.

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De acuerdo con lo informado, durante la audiencia primero expondrá la Fiscalía para fundamentar los motivos por los que cuestiona la resolución de Merino y posteriormente será el turno de los abogados defensores. El planteo será seguido con atención debido a que los tres acusados permanecen detenidos pese a haber cumplido con las fianzas establecidas.

En paralelo, los familiares de Caro, Llado y Moyano tienen previsto presentarse este martes, alrededor de las 8.30, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para solicitar que se agilicen los trámites vinculados con las fianzas y así poder avanzar con la resolución que les permitiría recuperar la libertad.

También continúa bajo análisis la situación procesal de Analía Montoya, vinculada al área de gestoría de Fürth Automotores, y Diego Spertino, quien se desempeñaba como vendedor. Ambos fueron detenidos la semana pasada en el marco de la investigación.

Por otra parte, el abogado defensor de Gerardo Caro, Guillermo Ruiz Alvelda, realizó una publicación en sus redes sociales en la que cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y calificó la situación como “otro golpe interinstitucional”. En su mensaje hizo una cronología de hechos que, según su interpretación, constituyen conflictos dentro del ámbito judicial y reclamó incluso la destitución de Merino.

Estas son algunas de las novedades que fueron informadas por Noticiero 7, en el marco de una causa que continúa sumando movimientos judiciales y que tendrá este jueves a las 9 una nueva instancia, cuando la Cámara de Apelaciones revise la resolución sobre la libertad bajo fianza de Caro, Llado y Moyano.