“¿Saben quién soy?”: las desafiantes frases de LeBron James en su llegada a Philadelphia 76ers

King James participó de su primer Media Day con la nueva franquicia y dejó en claro sus aspiraciones para su 24ª temporada en la NBA. A los 41 años, buscará conquistar su quinto campeonato en la liga.

Hoy 23:16

LeBron James se prepara para comenzar una nueva etapa en su carrera. A los 41 años, el máximo anotador histórico de la NBA afrontará su 24ª temporada con los Philadelphia 76ers, franquicia a la que llegó con un objetivo claro: volver a pelear por el campeonato.

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Durante su primer Media Day con los Sixers, el estadounidense protagonizó un momento distendido cuando retiró de la mesa el cartel con su nombre y preguntó entre risas: “¿Ustedes saben quién soy, verdad?”. La escena hizo referencia a su extensa trayectoria y al legado que construyó durante más de dos décadas en la liga.

Más tarde, James fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a dejar Los Angeles Lakers para incorporarse a Philadelphia. Su respuesta fue contundente: “No dejé a mi familia para perder en segunda ronda”.

El nuevo jugador de los 76ers llega con la intención de buscar su quinto título de la NBA, después de haber conquistado dos campeonatos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con los Lakers.

LeBron y una nueva temporada en la NBA

Aunque durante el receso evaluó seriamente la posibilidad de retirarse, James evitó ponerle una fecha al final de su carrera. “No quiero hablar del futuro ahora”, sostuvo durante la conferencia.

El veterano también se refirió a lo que todavía puede aportar dentro de la cancha y fue categórico al describir su juego: “El lujo de mi juego es que puedo hacer de todo. Literalmente, puedo hacer de todo”.

Philadelphia viene de finalizar la última temporada con un registro de 45 victorias y 37 derrotas, antes de ser eliminado en la segunda ronda de los playoffs por los New York Knicks, que posteriormente se consagraron campeones. En este nuevo proyecto, James aparece como una de las principales incorporaciones del equipo.

Su contrato con los Sixers es por dos temporadas y 8 millones de dólares, bajo la figura del mínimo para jugadores con experiencia. El acuerdo también contempla la posibilidad de que dispute una eventual 25ª temporada en la NBA.

La experiencia de James, al servicio del equipo

Más allá de su rendimiento individual, LeBron remarcó que pretende utilizar su experiencia para acompañar a los integrantes del plantel que todavía no lograron conquistar un campeonato.

“Espero poder aportar esa experiencia, ese conocimiento y el plan a los muchachos que están tratando de lograr algunas cosas que no han hecho en su carrera”, afirmó.

Entre esos jugadores se encuentra Joel Embiid, una de las principales figuras de Philadelphia. James explicó que busca transmitirle al equipo la mentalidad que adquirió durante sus distintas etapas como campeón.

“He visto todo lo que esta liga tiene para ofrecer dentro y fuera de la cancha, así que espero que cada día, con mi manera de encarar el juego, de encarar el trabajo, eso pueda trasladarse a cada uno de los muchachos”, señaló.

También recibió el respaldo de Tyrese Maxey, quien destacó su incorporación: “Que él esté aquí es realmente genial”.

Una trayectoria histórica

La carrera profesional de LeBron James comenzó en Cleveland en 2003. Permaneció siete temporadas en los Cavaliers antes de trasladarse a Miami, donde jugó cuatro años y consiguió sus dos primeros campeonatos.

Luego regresó a Cleveland, donde permaneció otras cuatro temporadas y consiguió el título de 2016. En 2018 se incorporó a Los Angeles Lakers, con los que ganó el campeonato en 2020.

Su palmarés incluye 22 selecciones al Juego de Estrellas, 21 nominaciones al All-NBA, cuatro premios al Jugador Más Valioso de la temporada regular y cuatro reconocimientos como MVP de las Finales. Además, fue elegido tres veces como Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas y forma parte del equipo del 75° aniversario de la NBA.

Durante la temporada anterior promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En más de 1.600 encuentros disputados a lo largo de su carrera, registra medias de 26,8 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias.

Con una nueva temporada a punto de comenzar, James también dejó un mensaje para sus nuevos compañeros sobre todo lo que implica jugar bajo la enorme atención que genera su presencia: “Entiendan que el ruido va a ser ruido. Lo que pasa fuera de este edificio va a seguir pasando, y se va a duplicar, triplicar y cuadruplicar sobre ustedes. Es parte del oficio. Lo entiendo”.