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Tómbola Santiagueña: los números de este lunes 28 de septiembre del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 13:51
Caja Social Tómbola Santiagueña Nuevos Bolilleros

Este lunes, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

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En la edición La Previa el primer premio fue para el 0594. En el Libro de los Sueños el 94 corresponde a "Cementerio".

La lista completa de números del sorteo de La Previa:

La Previa La Previa

En la edición Matutina el primer premio fue para el 0943. En el Libro de los Sueños el 43 corresponde a "Balcón".

La lista completa de números del sorteo de la Matutina:

Matutina Matutina

TEMAS Tómbola Santiagueña
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