“Estamos en medio de una crisis, pero también de una revolución”

La economista Paula Pía Ariet analizó en Radio Panorama la situación económica del país y puso el foco en la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del endeudamiento y los cambios que genera la tecnología.

Hoy 10:56

La economista Paula Pía Ariet dialogó con Radio Panorama sobre el presente económico de la Argentina y analizó el impacto de la pobreza, la caída de la actividad, el consumo y el creciente endeudamiento de las familias.

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“Estamos viviendo un período donde algunos sectores crecen y algunos decaen. Los que crecen no necesitan mucha gente y los que caen necesitan mucha mano de obra”, explicó la especialista. En ese escenario, señaló que uno de los principales efectos que se observa es la caída del nivel de consumo.

Ariet también advirtió que la situación no se presenta de la misma manera en todo el país. Según explicó, existen sectores y regiones que muestran crecimiento mientras otros, principalmente vinculados con los grandes centros urbanos y la industria, atraviesan mayores dificultades. “Siempre hemos crecido desigual”, sostuvo.

Salarios, consumo y endeudamiento

Al analizar el aumento de la morosidad, la economista identificó tres factores centrales. El primero, aseguró, es la evolución de los ingresos: “Los salarios crecieron menos que la inflación. Al haber crecido menos que la inflación, perdimos poder adquisitivo”.

A esto sumó la falta de educación financiera. “No nos alcanza el sueldo y lo solucionamos con un préstamo, que es un gasto más a tu economía”, indicó. En ese sentido, advirtió que muchas personas recurren a créditos con tasas elevadas sin conocer con precisión cuánto terminarán pagando.

La especialista también puso el foco en el endeudamiento entre los jóvenes y consideró que las apuestas online se convirtieron en un problema que merece mayor atención. “Muchos se endeudan por las apuestas online. Ese es un grave problema, es una pandemia y no lo estamos mirando”, expresó.

“Los indicadores son importantes”

Consultada sobre la importancia de las estadísticas económicas y las discusiones en torno a esos datos, Ariet evitó especular sobre las razones por las cuales el presidente Javier Milei relativiza algunos indicadores. “No tengo ni idea. Sería como hacer futurología, estaría inventando”, respondió.

Sin embargo, remarcó que considera necesario seguir observando las estadísticas oficiales. “Para mí los indicadores son importantes”, afirmó, y valoró que continúen publicándose aun cuando algunos resultados puedan resultar desfavorables para el Gobierno.

Finalmente, Ariet planteó que las dificultades económicas coinciden con cambios profundos vinculados a la inteligencia artificial y la robótica, que obligan a distintos sectores a pensar cómo adaptarse. “Estamos en el medio de una crisis, pero en el medio de una revolución también”, resumió.

Para la economista, la velocidad de esas transformaciones vuelve especialmente difícil realizar pronósticos a largo plazo. “Crisis y revolución son dos cosas que nos van combinando”, concluyó.