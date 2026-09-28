IOSEP y el ITSE firmaron un convenio para impulsar pasantías educativas

El acuerdo permitirá que estudiantes del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero accedan a experiencias de formación profesional en el ámbito del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial.

Hoy 10:34

El Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) y el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) suscribieron un Convenio Marco de Pasantías Educativas, destinado a promover espacios de formación y experiencia profesional para estudiantes de las distintas propuestas académicas del ITSE.

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El convenio fue rubricado por el presidente interventor del IOSEP, CPN José Rafael Llanos, y el director del ITSE, Ing. Mario Benavente; además estuvieron presentes el secretario académico del ITSE, Lic. Gastón Segura; el gerente general del IOSEP, CPN José Luis Acosta; el subgerente de Informática, Ing. Orlando Cuckla; y el gerente Administrativo del IOSEP, CPN Ramiro Fernández.

Este convenio se desarrolla en el marco de la Ley Nacional N.º 26.427 de Pasantías Educativas, a través de este acuerdo, los estudiantes podrán realizar actividades formativas vinculadas con sus trayectos académicos y con el Campo de la Formación de las Prácticas Profesionalizantes, complementando los conocimientos adquiridos durante sus estudios con experiencias concretas en el ámbito institucional.

El mismo establece que las prácticas tendrán como finalidad fortalecer la formación académica, favorecer el desarrollo de habilidades vinculadas con la profesión elegida y facilitar el contacto con tecnologías actualizadas. Las características y pautas de cada experiencia serán acordadas entre ambas instituciones. Asimismo, cada pasantía contará con el acompañamiento de un tutor designado por el IOSEP y un docente guía del ITSE, quienes tendrán a su cargo la elaboración del plan de trabajo, el seguimiento y la evaluación del proceso formativo. Las prácticas tendrán una duración de entre dos y doce meses, con una carga horaria de hasta seis horas semanales, de acuerdo con las características de las actividades a desarrollar.

Desde el IOSEP se destacó la importancia de generar vínculos con instituciones educativas de la provincia que permitan acompañar la formación de jóvenes y acercarlos a experiencias concretas vinculadas con el mundo laboral, fortaleciendo al mismo tiempo la articulación entre educación y gestión institucional. El acuerdo tendrá una vigencia de dos años a partir de la última firma, con posibilidad de renovación por períodos iguales mediante acuerdo entre ambas instituciones.

De esta manera, el IOSEP y el ITSE avanzan en una propuesta de articulación institucional que busca contribuir al desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje y a la formación de futuros profesionales en Santiago del Estero.