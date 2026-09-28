La Selección Argentina vuelve a entrenarse antes de Bolivia: cómo sigue la agenda

El plantel dirigido por Lionel Scaloni retomará los trabajos este lunes en Ezeiza luego del fin de semana libre. El miércoles afrontará en Córdoba el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA.

Hoy 10:10

La Selección Argentina volverá este lunes a los entrenamientos luego del fin de semana libre que Lionel Scaloni les otorgó a sus convocados. La práctica comenzará a las 17 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde el equipo continuará su preparación para el amistoso del miércoles ante Bolivia.

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El cuerpo técnico había decidido liberar al plantel durante el sábado y domingo para permitirles a los futbolistas descansar. Esta tarde, todos volverán a encontrarse para retomar la actividad y comenzar a definir los últimos detalles de cara al compromiso en Córdoba.

Entre los jugadores que se reincorporarán estarán Tomás Palacios y Leonel Flores, quienes tuvieron actividad durante el fin de semana.

Palacios había sido liberado para disputar la Supercopa Internacional con Estudiantes, mientras que Flores fue titular en Boca durante la victoria ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos volverán a ponerse a disposición de Scaloni durante la jornada.

El viaje a Córdoba y el primer amistoso

Luego del entrenamiento y de la atención a los medios, la delegación argentina viajará rumbo a Córdoba, donde el miércoles se enfrentará a Bolivia en el primer amistoso de esta fecha FIFA.

El encuentro será el primero de los tres compromisos que tendrá la Albiceleste. Posteriormente, Argentina se medirá con Burkina Faso y cerrará la serie ante Benín, partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Por el momento, Scaloni no dio pistas sobre la formación que utilizará frente a Bolivia. El entrenador cuenta con varios jóvenes que fueron convocados por primera vez o que buscan ganarse un lugar en el equipo, además del regreso de algunos futbolistas que llevaban tiempo sin integrar una convocatoria.

La práctica de este lunes será, por lo tanto, una de las primeras oportunidades para comenzar a delinear el equipo que saldrá a la cancha el miércoles.