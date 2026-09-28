El CEPSI realizará un taller sobre frenillo lingual y decisiones clínicas

La capacitación será el 7 de octubre y estará destinada a profesionales de la salud. Estará a cargo de la Lic. en Fonoaudiología Verónica Badajoz.

Hoy 09:49

La Oficina de Comunicación a Distancia “Telesalud” del Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” (CEPSI) llevará adelante un nuevo taller destinado a profesionales de la salud, con el objetivo de brindar herramientas para la evaluación del frenillo lingual y orientar la toma de decisiones clínicas.

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El encuentro se desarrollará el 7 de octubre, a las 10, y tendrá como eje central el tema “Frenillo lingual: ¿Qué debemos saber? Del diagnóstico a la decisión clínica”.

Durante la capacitación se abordará la evaluación del frenillo lingual, los principales aspectos que deben considerarse durante el diagnóstico y las herramientas necesarias para orientar las decisiones clínicas en cada caso.

La actividad estará a cargo de Verónica Badajoz, licenciada en Fonoaudiología, quien cuenta con experiencia en el abordaje de trastornos de la deglución en pacientes pediátricos y en neonatología y forma parte del equipo profesional del CEPSI.

El frenillo de la lengua, también conocido como frenillo lingual o frenillo sublingual, es una estructura mucosa que contribuye a estabilizar la lengua y permite sus movimientos. Su funcionamiento interviene en acciones fundamentales como hablar, masticar, tragar y succionar.

En la mayoría de las personas, esta estructura presenta la elasticidad necesaria para permitir una adecuada movilidad de la lengua. Sin embargo, en algunos casos puede presentar características como menor longitud, mayor grosor o rigidez, condiciones que pueden generar dificultades funcionales y requieren una evaluación adecuada.

La propuesta busca aportar conocimientos y herramientas que permitan a los profesionales realizar una valoración integral del frenillo lingual y contar con criterios para orientar la conducta clínica.